Минэнерго обнаружило недостачу угля на складах госпредприятия "Львовуголь"

На складах шахт госпредприятия "Львовуголь" зафиксирован недостаток 17,58 тыс. тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам проведенной инвентаризации остатков угля на складах государственных угледобывающих предприятий.

"По обращению министерства руководитель госпредприятия организовал в течение 6-7 сентября инструментальную съемку аварийных угольных складов обособленных складов - шахт (то есть проведены маркшейдерские замеры остатков угля с целью установления фактического объема угля, который находится на этих складах). В результате проверки выявлено, что общий баланс нехватки угля по ГП "Львовуголь" составляет 17 585 тонн", – сказано в сообщении.

В связи с этим Минэнерго обратилось в Национальную полиции с заявлением о вероятном уголовном нарушении.

По словам замминистра энергетики Алексея Куракова, это первая такая проверка во время подготовки к отопительному сезону.

В министерстве отметили, что лица, допустившие приписки объемов добычи рядового угля и выпуска продуктов обогащения, а также умышленное искажение отчетных данных, несут уголовную ответственность согласно законодательству Украины.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.