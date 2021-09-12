БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1201 відвідувач онлайн
Новини Енергетика
2 113 3
вугілля (1827) Лівіввугілля (26) Міненерго (690)

Минэнерго обнаружило недостачу угля на складах госпредприятия "Львовуголь"

Новини БізнесЦензор Енергетика

Минэнерго обнаружило недостачу угля на складах госпредприятия

На складах шахт госпредприятия "Львовуголь" зафиксирован недостаток 17,58 тыс. тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам проведенной инвентаризации остатков угля на складах государственных угледобывающих предприятий.

"По обращению министерства руководитель госпредприятия организовал в течение 6-7 сентября инструментальную съемку аварийных угольных складов обособленных складов - шахт (то есть проведены маркшейдерские замеры остатков угля с целью установления фактического объема угля, который находится на этих складах). В результате проверки выявлено, что общий баланс нехватки угля по ГП "Львовуголь" составляет 17 585 тонн", – сказано в сообщении.

В связи с этим Минэнерго обратилось в Национальную полиции с заявлением о вероятном уголовном нарушении.

По словам замминистра энергетики Алексея Куракова, это первая такая проверка во время подготовки к отопительному сезону.

В министерстве отметили, что лица, допустившие приписки объемов добычи рядового угля и выпуска продуктов обогащения, а также умышленное искажение отчетных данных, несут уголовную ответственность согласно законодательству Украины.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минфин обнаружило! Да за это давн уже писали!!!
показати весь коментар
12.09.2021 11:35 Відповісти
"Заявление о вероятном уголовном нарушении". Насмешили. Опять мышей-мутантов найдут - вот и всё заявление
показати весь коментар
12.09.2021 12:59 Відповісти
Я вже багато років пишу одне й те саме може люди в масах зрозуміють просту річ-Держава не повинна займатися бізнесом,будь яким,видобувати копалини чи вирощувати свиней тощо,це все призводить до корупції та втрати бюджетних коштів які наповнюють платники податків.Якщо Україна відмовиться від ведення державної бізнес-корупції та відповідно зрощення влади з бізнесом як це є наразі, то цілком реально можна зменшити податковий тиск в рази!
показати весь коментар
13.09.2021 14:49 Відповісти
 
 