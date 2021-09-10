Нацбанк приостановил действие лицензий 11 ломбардов

Национальный банк Украины (НБУ) применил к 11 ломбардам и трем финансовым компаниям меры воздействия, временно остановив все лицензии, из-за непредоставления отчетов независимого аудитора за 2020 год.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября, передает пресс-служба регулятора.

В частности, трем финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг: ООО "Вернум Кэпитал", ООО "Вольтер Капитал" и ООО "Финансовая компания "Девиант".

Кроме того, 11 ломбардам временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Речь идет о:

ПО "Ломбард ЧП Златофинресурс И К";

ПО "Ломбард Павленко и Компания";

ПО "Ломбард Оскар" (ЧП "Химчистка "Оскар", ЧП "Быстрое питание "Обжора");

ПО "Ломбард "Виста" ООО "АЙ-ТИ 911" и Компания";

ПО "Хруща и компании "Ломбард АВК";

ПО "Ломбард "Алатырь" ООО "Трисель" и компания";

ПО "Ломбард "Добробут" ЧП "Агентство недвижимости "Добробут" и компания";

ПО "Ломбард "Кредитор" ООО "Ювелир-инвест" и компания";

ПО "Ваш Ломбард" Лукачек и компания";

ПО "Ломбард "Каса.Юа" с участием ООО "Кесеф-Финанс", ООО "Загав-Финанс";

ПО "Ломбард Коин "Ворлд Коин и Компания".

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 13 сентября 2021 года. С указанной даты и до принятия Национальным банком решения о возобновлении действия лицензий указанные компании теряют право заключать договоры (продлять срок действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами. В то же время приостановка лицензии не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам.

Компаниям, в которых применены меры воздействия, необходимо устранить нарушения и представить Национальному банку отчет независимого аудитора за 2020 год до 11 октября. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

В то же время Национальный банк возобновил лицензии на предоставление финансовых услуг ООО "Финансовая компания "Спейр", так как она устранила нарушения.