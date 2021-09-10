Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской горгосадминистрации №809 от 8 мая 2019 года "О прекращении аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины права постоянного пользования земельным участком по ул. Щусева в Шевченковском районе г. Киев".

Соответствующее решение ОАСК, ликвидацию которого президент Владимир Зеленский инициировал еще в апреле, вынес 31 августа, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, решением Киевсовета от 8 октября 2009 года Аппарату СНБО (тогда секретарем СНБО была Раиса Богатырева) было предоставлено в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры по ул. Щусева земельный участок общей площадью 1,62 га. Этим же решением указанный участок переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории многоэтажной жилой застройки.

В дальнейшем 8 мая 2019 года КГГА по результатам обследования земель приняла распоряжение, которым прекратила аппарату СНБО право постоянного пользования участком в связи с тем, что он не используется по целевому назначению.

Не соглашаясь с этим, аппарат СНБО обратился в суд, который рассматривал дело два года. В итоге суд решил отменить решение КГГА.

В свою очередь в пресс-службе КГГА заявили, что Департамент земельных ресурсов уже подготовил апелляцию на это решение суда.

В Департаменте отметили, что все годы, когда участок находился в использовании СНБО, он не использовалась по назначению, был заброшен и доведен до критического состояния.

В свою очередь, после прекращения права постоянного пользования участком аппарата СНБО КО "Киевзеленстрой" очистило территорию от мусора, привело в надлежащее состояние и осуществило ее благоустройство.

По данным открытых источников, в сентябре 2010 года Аппарату СНБО выдавались Градостроительные условия и ограничения для проектирования и строительство многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на указанном участке.