"Нафтогаз" выплатил 3 миллиарда по делу о растаможке спорного российского газа, – ГФС

НАК "Нафтогаз Украины" согласился выплатить в госбюджет 3 млрд грн налога на добавленную стоимость по делу о поставках газа "Газпромом" в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС (курирует работу налоговой милиции).

"Представители вышеуказанной государственной компании согласились с доводами следствия и совокупностью собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн. Документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается", – сказано в сообщении.

ГФС отмечает, что сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам "Нафтогаза" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрание им меры пресечения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

В ГФС уточнили что, в рамках расследования этого деле в начале июня 2021 года налоговая милиция провела обыски в НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, обыски проводились в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

По данным следствия, с октября 2015 года должностные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ПАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС. В ГФС отмечали, что "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.

В свою очередь "Нафтогаз" ранее объяснял это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, которые несанкционированно поставлялись на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признавал и отказывался подписывать выставленный российской компанией акт.

Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже арбитраж встал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем, "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.

Напомним, в феврале 2018 года Энергетическая таможня ГФС выставила на то время главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву два штрафа на 7 и 1,3 млрд грн за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,75 млрд грн.

В итоге суды отменили выставленные ГФС штрафы в отношении Коболева по этому делу.