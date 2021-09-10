Россия обнародовала договоренности о финансовой и экономической интеграции Беларуси

Правительство РФ опубликовало информацию обо всех 28 Союзных программах, направленных на реализацию "масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции".

Согласно сообщению на сайте российского правительства, эти программы одобрены сегодня в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

Согласно сообщению, стороны планируют работать над "сближением" и "гармонизацией" в макроэкономической, денежно-кредитной, валютной, информационной, финансовой, промышленной политике, налоговом законодательстве. Кроме того, страны договорились сформировать единые рынки нефти, газа и электроэнергии.

Как отмечает РБК, интеграционные шаги в этих направлениях предусматривал подписанный еще в 1999 году Договор о создании Союзного государства, но пока из мер, заложенных в тот документ, реализовалось только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.

Согласно перечню программ, до декабря 2022 года российский и белорусский центробанки должны будут заключить соглашение о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Это должно будет создать "схожие финансовые условия" в экономиках двух стран.

Кроме того, стороны должны будут создать условия для "обращения сопоставимой консолидированной финансовой отчетности" российских и белорусских компаний.

В налоговой сфере страны собираются создать новый орган – Комитет Союзного государства по налоговым вопросам, который будет носить консультативный характер. Между Россией и Белоруссией будут заключены договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Речь идет о создании "интегрированной системы администрирования" косвенных налогов. Также планируется интеграция информационных систем двух государств.

Договоренности также предусматривают унификацию регулирования транспортного рынка, формирование единой промышленной и аграрной политики, единых правил конкуренции и защиты прав потребителей, единых принципов работы рынков торговли, связи и информатизации.

В энергетической сфере до июля следующего года Россия и Беларусь должны договориться о том, как будет работать объединенный газовый рынок двух стран. В 2022 году Москва и Минск будут координировать действия по формированию цен на газ для Беларуси. Страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин на переговорах с захватившим власть в Беларуси президентом Александром Лукашенко накануне согласовал 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. Однако они не были опубликованы.