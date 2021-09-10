Банки увеличили объемы ипотечного кредитования с начала года в 3 раза, – опрос НБУ

Украинские банки в январе-июле 2021 года выдали 5626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4,4 млрд, что в 2,3 раза больше по количеству договоров и втрое больше по объему кредитования, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В том числе в июле 2021 года банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн.

"О выдаче новой ипотеки в июле проинформировал 21 банк – это самое большое количество участников рынка за период, охваченный опросом (с декабря 2018 года)", – отмечается в сообщении.

При этом главным драйвером ипотечного рынка остаются кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: в июле их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по объему.

Нацбанк также отмечает, что рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

По данным опроса, средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июле 16,8% на первичном и 13,4% –на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 0,1 и. п. и на 0,6 в. п.

Как сообщалось, в рамках запущенной в марте по инициативе президента Владимира Зеленского госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 30 августа подписано 759 кредитных договоров на общую сумму 643,78 млн грн, как на первичном (23,16%), так и вторичном (76,84%) рынках.