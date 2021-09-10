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контрабанда (226) порт (1318) паливо (462) ДБР (409)

ГБР обнаружило масштабную схему контрабанды российского топлива через порты

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ГБР обнаружило масштабную схему контрабанды российского топлива через порты

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива в Украину через порты в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в схеме были задействованы чиновники Одесской таможни, Энергетической таможни и Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

"По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах. После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину", – сказано в сообщении.

ГБР обнаружило масштабную схему контрабанды российского топлива через порты 01

По данным следствия, для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупки горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля. Кроме того, для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

"Схема проводилась через Одесскую таможню. Только с начала 2021 года указанные судна легально ввезли в Украину 27 тыс. тонн нефтепродуктов, что составляет, по данным следствия, треть от реально импортированного топлива", – подчеркивают в ГБР.

Предварительно следователями было установлено, что схема осуществлялась при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможен и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

"В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки. Кроме того, с целью проверки фактов приобретения топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов", – отмечают в ГБР.

Сейчас следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
і що з того? наскільки ви наповнили бюджет?кого з держпосадовців притягнули до відповідальності?слідчі дії ,розслідування, галас ,а в підсумку-зеро..
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10.09.2021 17:55
+6
А где же в этом деле след СБУ, который крышует контрабанду и мимо которого ни один бакс на таможне не проскочит?
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10.09.2021 18:59
+4
я таки не понял - кого-нить посядат или как всегда?
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11.09.2021 09:21
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і що з того? наскільки ви наповнили бюджет?кого з держпосадовців притягнули до відповідальності?слідчі дії ,розслідування, галас ,а в підсумку-зеро..
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10.09.2021 17:55 Відповісти
А где же в этом деле след СБУ, который крышует контрабанду и мимо которого ни один бакс на таможне не проскочит?
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10.09.2021 18:59 Відповісти
Цель завоза российских нефтепродуктов остаётся прежней: создать запасы топлива для российских войск во время очередного наступления на Украину. Если кто не в курсе: Россия до начала войны против Украины создавала резервы оружия и боеприпасов на территории баз отдыха, монастырей и в церквах РПЦ, топливо подвозили из России, граница находится рядом, теперь же противник зная, что завоз топлива для войск может быть затруднён из за отдалённости российской границы, создаёт резервы топлива в Украине для своей армии, а оружие и боеприпасы подвезут из находящихся недалеко от предстоящих мест боевых действий складов российских войск на территории ПМР.
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11.09.2021 06:48 Відповісти
Собирают материалы сами на себя. Почему же до объявления об ликвидации ГФС это" не видела"? Конечно ВСЕ знали и ЗНАЮТ как попадает ВСЯ контрабанда в Украину. Это ИХ зароботок- таможни и их"курирующих" СБУ,ГФС,МВД. Все эти "фейковые" "вдруг" на публику. Просто в связи с ликвидацией ГФС они "активно" набивают дел,что их ликвидировали НЕ сразу,а со временем. А там,глядишь что то и переменится. И останется ГФС и родят еще чиновников с теми же функциями,только другой структурой. Ну как все в Украине. Тут уже чиновников больше чем в миллиардной Европе и они продолжают размножатся. А на субсидии "денех нет". Да сократите 90% чиновников с их "функциями,которые они сами себе придумали для "прокорма" и рабочие появятся и предприниматели,и бюджет сьэкономит( ну нам НЕ надо будет покупать "служебные квартиры", оплачивать отлучки "в командировку",отапливать здания где они вымогают и БЕРУТ ни от кого не прячась взятки,платить им зарплату,премии и доплаты за работу,которую они не делают,выплачивать повышенные пенсии за прекрасно проведенное рабочее время( которое они тратят чтобы сфабриковать"проблему" и "решить" ее за взятку,а граждан им НЕКОГДА принимать,почему то они выделяют на это один-два дня в НЕДЕЛЮ и несколько ЧАСОВ из восьми,работают"не покладая рук",правда исключительно на собственное благополучие) Предоставлять им соцпакет. Зачем НАМ это "счастье"? КАК МОЖНО ВООБЩЕ озвучив такое и НЕ ПОСАДИТЬ ВСЕХ ,отвечающих за НАДЗОР за таможней- экономический отдел СБУ,самих ГФС,это же преступный сговор,ВСЕ в деле т.е. государственные службы ДЛИТЕЛЬНО КРАДУТ госсредсва ,создав преступное сообщество. И тут так легко,мы обнаружили. Как противно жить в этом цирке шапито.
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11.09.2021 07:52 Відповісти
я таки не понял - кого-нить посядат или как всегда?
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11.09.2021 09:21 Відповісти
еталонноє "внєзапна"
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11.09.2021 09:54 Відповісти
А то раніше не "помічали чи не знали "? Така кругом брехня і лицемірність ! Обмінюємо Прізвища кримінальних олігархічних кланів- хижаків і думаємо що це змінить СИСТЕМУ керування Україною?
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11.09.2021 12:15 Відповісти
Что процент не отчислили ?
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12.09.2021 08:31 Відповісти
а шо там расследовать-дальнейшая цепь это завод коломойского нпз в Кременчуге, а оттуда этот нефтепродукт уже украинский выходит.
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12.09.2021 12:52 Відповісти
Дивна клоунада. Ні...., що би відкривати кримінал ,....нам ******** муть кацапскую. Заживйом.
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12.09.2021 20:59 Відповісти
 
 