Витренко пояснил рекордный рост цен на газ в Европе спланированными действиями "Газпрома"

Рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что повышение цен, которое мы видим сейчас на рынке, является следствием фактически специальной кампании со стороны "Газпрома", который просто ограничивает поставки газа в Европу", – сказал Витренко.

По его словам, чтобы не допускать подобных спекуляций в дальнейшем представители ЕС должны добиться разблокирования доступа других компаний к транзиту через Украину и поставок газа из Центральной Азии.

"Таким образом, надеемся, что газа в Европе будет больше и, соответственно, цены будут ниже", – пояснил Витренко.

Как сообщалось, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг преодолела отметку в $700 за тысячу кубометров, а в пятницу несколько раз достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или $707 за тысячу кубометров.

"ены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.