Twitter начнет маркировать бот-аккаунты

Социальная сеть Twitter начала тестировать обозначения автоматизированных учетных записей (бот-аккаунтов).

Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.

В автоматизированных учетных записях появится соответствующая отметка, которая будет отображаться на странице профиля и в твитах от этого аккаунта.

Например, пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые сообщают о стихийном бедствии или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.

Пока эта функция доступна для ограниченного числа пользователей, но в компании уверяют, что до конца года обозначать автоматизированные учетные записи в тестовом режиме смогут все разработчики бот-аккаунтов.

Отмечается, что новая функция поможет отличить "хорошие" боты от спама.