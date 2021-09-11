Twitter начнет маркировать бот-аккаунты
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Социальная сеть Twitter начала тестировать обозначения автоматизированных учетных записей (бот-аккаунтов).
Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.
В автоматизированных учетных записях появится соответствующая отметка, которая будет отображаться на странице профиля и в твитах от этого аккаунта.
Например, пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые сообщают о стихийном бедствии или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.
Пока эта функция доступна для ограниченного числа пользователей, но в компании уверяют, что до конца года обозначать автоматизированные учетные записи в тестовом режиме смогут все разработчики бот-аккаунтов.
Отмечается, что новая функция поможет отличить "хорошие" боты от спама.
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