СБУ обнаружила еще одну схему подделки справок о вакцинации от коронавируса

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве еще одну масштабную схему по подделке справок о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, с начала года злоумышленники выдали более 10 тыс. фальшивок и заработали на этом около 5 млн грн.

По данным следствия, организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.

"Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники. Злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 грн", - отмечается в сообщении.

Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации, поддельные печати медицинских учреждений, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Как сообщалось, накануне СБУ провела обыски в сети частных лабораторий в Харьковской области, сотрудники которой организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов с возможностью вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дій Вдома", что снимало ограничения на самоизоляцию.