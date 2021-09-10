Рада внесла изменения в закон о рекламе для борьбы с дискриминацией

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3427 во втором чтении проголосовали 307 народных депутатов.

В частности, законом определяются понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также усилена ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

Согласно тексту закона, "дискриминационная реклама по признаку пола – реклама, содержащая утверждение и/или изображения в отношении интеллектуального, физического, социального или иного преимущества одного пола над другим и/или по стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; использует изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся рекламируемому продукту или способу его потребления".

За распространение такой рекламы законом предусмотрен штраф для рекламодателя в десятикратном размере минимальной заработной платы.

При этом вышеуказанные нормы не будут распространяться на социальную рекламу.