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Решение об ужесточении карантина отложено для внесения изменений в работу школ, – Ляшко

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Решение об ужесточении карантина отложено для внесения изменений в работу школ, – Ляшко

Решение о введении "желтого" уровень эпидемической опасности в Украине отложено до внесения изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, такое решение связано в том числе с необходимостью внесения изменений в требования к работе учебных заведений в "желтой" зоне карантинных ограничений.

"Мы говорили о том, что сегодня по адаптивному карантину мы можем вводить на территории Украины "желтый" уровень эпидемической небезопасности. В то же время в желтом уровне у нас прописано, что учебные заведения прекращают свою работу, если вакцинированы не 80% педагогического состава. Поскольку мы пересмотрели еще и ограничения, которые используются в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической небезопасности для других сфер, в том числе и для кулинарных заведений, общественного питания, и для "желтой" зоны предусмотрели использование одной прививки с курса. Оказалось, что ограничения для учебных заведений не коррелировались с другими ограничениями, поэтому мы решили, что "желтый" уровень мы введем после того, как предложенные Министерством здравоохранения изменения будут одобрены правительством", – рассказал Ляшко.

По словам министра, на протяжении текущей недели Минздрав прошел соответствующее согласование со всеми центральными органами исполнительной власти, и "сейчас отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции".

После получения вывода Минюста, Министерство здравоохранения планирует обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений к постановлению об адаптивном карантине.

Ляшко объяснил, что эти изменения смогут вступить в силу через семь дней после принятия и только после этого будут основания ввести в Украине "жёлтый" уровень эпидемической небезопасности.

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Как сообщалось, 7 сентября Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусом, что подразумевает ужесточение ряда карантинных ограничений.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Кроме того, при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.  Однако оказалось, что этому критерию школы не соответствуют. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Наша Епідемія отримала ще трохи часу - "на согласованіє"...
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10.09.2021 18:28
+3
хурлы-мурлы, хочу кручу, хочу верчу ...
оказывается школа прямо влияет на китайскую хворь ...
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10.09.2021 17:13
+1
пвх придурок-ужисточитель. в ваши хари в мире каждый прохожий должен плевать
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11.09.2021 11:31
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хурлы-мурлы, хочу кручу, хочу верчу ...
оказывается школа прямо влияет на китайскую хворь ...
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10.09.2021 17:13 Відповісти
Наша Епідемія отримала ще трохи часу - "на согласованіє"...
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10.09.2021 18:28 Відповісти
Нет никакой эпидемии, кроме эпидемии фальшивых диагнозов по результатам фальшивых тестов.
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11.09.2021 15:50 Відповісти
В Італії у найбільш переконаних™ з таких ентузіастів демократична поліція проводить обшуки. Шукають діагностиків-фальсифікаторів. У недемократичному В'єтнамі "позитивно зфальсифікованим діагностиками ковідоносцям" за порушення карантину можуть вліпити п'ять років турми...
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11.09.2021 18:17 Відповісти
пора розстрілювати усіх незгодних, тоді пандемія закінчиться, але це не точно
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11.09.2021 18:20 Відповісти
Розстріляють - побачимо...
Наразі ж для незламних борців з вакцинацією пропонується широкий вибір різних можливостей: від звичайної віспи до туберкульозу та менінігіту. Це в нас, а в іспанській Естремадурі, наприклад цього сезону екстремали можуть спробувати самостійно виробити імунітет проти "сибірки".
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12.09.2021 00:27 Відповісти
Віспу поборов зріст якості життя людей та карантин в недорозвинених країнах, де вона ще залишилася станом на 1970й рік. До чого тут вакцини?

Якщо їсти з помийки та пити з каналізації, то й холеру з чумою можна зловити.
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12.09.2021 00:34 Відповісти
Чого ж тоді виступати проти запровадження в недорозвинутих країнах протиковідного карантину? Спершу запровадити в Україні справжній карантин (як у В'єтнамі, хоча б), а тоді наростити якість життя (хоча б до якого середньокитайського рівня) - глядиш, і весь цей ковідіоз кудись самоподінеться. Як роса на сонці. Ну, майже...
У цьому, щоправда, для звиздаболів (особливо ж зарубіжних) є одна незручність - таким не дадуть молоти язиком що попало, посилаючись на своє невід'ємне природнє право робити що попало і як попало.
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12.09.2021 01:01 Відповісти
У ковида перекур пока зеляди в трех соснах дорогу найдут.

1,5 года эпидемии. И вдруг оказалось, что условия введения карантина не согласованы.

А я еще удивлялся, что у дебилов каждый год зима неожиданно приходит...
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11.09.2021 02:13 Відповісти
а тебя не удивляет, что все эти "меры" исправно уже 1,5 года НЕ работают?
и речь даже не об Украине, а о западных странах
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11.09.2021 15:49 Відповісти
Привет тебе от Дании.
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11.09.2021 20:38 Відповісти
а что в Дании? там все карантинные меры, в количестве нескольких штук, всегда были исключительно РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
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11.09.2021 20:42 Відповісти
Ездил я прошлой осенью поездом из Берлина в Копенгаген. На границе с Данией все пассажиры с облегчением сняли маски.
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11.09.2021 20:43 Відповісти
...это метеорологи подсказали : не спеши карантинить с котельными, еще тепло пока продержиться. Господа, мы имеем налицо Власть Ангела Холодомора за наши деньги!
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11.09.2021 06:37 Відповісти
пвх придурок-ужисточитель. в ваши хари в мире каждый прохожий должен плевать
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11.09.2021 11:31 Відповісти
Ляжко- ти справді думаєш що гуантанамо як ростов -гумове? ********* приготовитись до сприйняття реальності в перевернутому вигляді -підвішаними на смереках вниз їх тупими оральними отворами! Решение об ужесточении карантина отложено для внесения изменений в работу школ, – Ляшко - Цензор.НЕТ 5356
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11.09.2021 13:22 Відповісти
ляшко, ти не міністр, ти ссучєний довбйб.
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12.09.2021 19:20 Відповісти
Работнічькі. Даіграїтєсь...шоумени. Вас будуть лікувати ті кого ви шути горохові абучітє.
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12.09.2021 21:01 Відповісти
 
 