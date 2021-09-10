Решение об ужесточении карантина отложено для внесения изменений в работу школ, – Ляшко

Решение о введении "желтого" уровень эпидемической опасности в Украине отложено до внесения изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, такое решение связано в том числе с необходимостью внесения изменений в требования к работе учебных заведений в "желтой" зоне карантинных ограничений.

"Мы говорили о том, что сегодня по адаптивному карантину мы можем вводить на территории Украины "желтый" уровень эпидемической небезопасности. В то же время в желтом уровне у нас прописано, что учебные заведения прекращают свою работу, если вакцинированы не 80% педагогического состава. Поскольку мы пересмотрели еще и ограничения, которые используются в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической небезопасности для других сфер, в том числе и для кулинарных заведений, общественного питания, и для "желтой" зоны предусмотрели использование одной прививки с курса. Оказалось, что ограничения для учебных заведений не коррелировались с другими ограничениями, поэтому мы решили, что "желтый" уровень мы введем после того, как предложенные Министерством здравоохранения изменения будут одобрены правительством", – рассказал Ляшко.

По словам министра, на протяжении текущей недели Минздрав прошел соответствующее согласование со всеми центральными органами исполнительной власти, и "сейчас отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции".

После получения вывода Минюста, Министерство здравоохранения планирует обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений к постановлению об адаптивном карантине.

Ляшко объяснил, что эти изменения смогут вступить в силу через семь дней после принятия и только после этого будут основания ввести в Украине "жёлтый" уровень эпидемической небезопасности.

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Как сообщалось, 7 сентября Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусом, что подразумевает ужесточение ряда карантинных ограничений.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Кроме того, при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Однако оказалось, что этому критерию школы не соответствуют.