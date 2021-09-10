Рада создала комиссию для расследования действий чиновников Госкосмоса

Верховная Рада создала временную следственную комиссии по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

За соответствующее постановление №5477 проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании парламента 10 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди задач ВСК - расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий; расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.

До этого Кабмин определил победителем конкурса на должность первого заместителя главы Государственного космического агентства Владимира Беня. Ранее Бень был первым заместителем начальника Киевского представительства генерального заказчика Государственного космического агентства.