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Шанхай инвестирует $17 миллионов в агропромышленный сектор Украины

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок Макроекономіка інвестиції

Шанхай инвестирует $17 миллионов в агропромышленный сектор Украины

Шанхай развивает ряд проектов агропромышленного сектора в Украине на общую сумму $17 млн, видит перспективы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Об этом сообщила заместительница директора Шанхайской городской торговой комиссии Чжу И в ходе Инвестиционного форума Киева-2021, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас есть шесть проектов прямых инвестиций Шанхая в Украину на сумму $17 млн, касающиеся сельского, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства. Общий объем контрактов, которые Шанхай заключает в Украине, достигает $897 млн, из которых $278 млн касаются сферы телекоммуникаций, разработки и газодобывающих, буровых проектов", – рассказала она.

По ее данным, товарооборот между Шанхаем и Украиной в 2020 году составил 4,6 млрд юаней.

"Думаю, сотрудничество между нашими странами может быть взаимовыгодным. Чем лучше мы будем развивать торговлю и обмен инвестициями, тем больше это создаст возможностей для инноваций и сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры, производства промышленных товаров и в других секторах", – отметила Чжу И.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Очень круто! Шанхай! 17 млн. долларов!!! Ну, это как "Украина инвестирует 17 копеек в экономику Фиджи"! ВОТ ЭТО ИНВЕСТИЦИИ!! Небывалых высот Вова Зе добился!!!
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10.09.2021 14:12 Відповісти
нехай цi копiйки засунуть собi в дупу. тут потрiбен не китайський, а европейский та американський, канадський капiтал.
А для цього ЗеБiльна шобла повинна щось робити з судовою системою, вже позавчора повинна була щось робити...
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11.09.2021 15:43 Відповісти
 
 