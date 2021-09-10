Украина не подпишет контракт с Alstom без локализации 35%, – Шмыгаль
Новини БізнесЦензор Промисловість Транспорт
Поставка локомотивов Alstom для АО "Укрзализниця" возможна только в случае соблюдения французской стороной ранее достигнутых договоренностей о локализации их производства в Украине на уровне 35%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, передает БизнесЦензор
По его словам, подписанное украинско-французское межправительственное соглашение является рамочным и подписано без соблюдения ранее озвученных договоренностей по локализации производства локомотивов Alstom в Украине на уровне 35%.
"Конечно, никаких коммерческих договоров, подписанных на иных условиях профильным министром – не будет", – заявил глава правительства, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.
Кисилевский в своем обращении к премьеру выразил обеспокоенность намерением французской стороны избежать выполнения ранее достигнутых договоренностей по локализации производства локомотивов Alstom в Украине на уровне 35%.
Напомним, 13 мая 2021 года Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализниця". В рамках соглашения предусматривается поставка 130 грузовых электровозов концерна Alstom.
При этом, в ходе предварительных переговоров с представителями Alstom была достигнута договоренность, в соответствии с которой не менее 35% комплектующих для этих электровозов должны производиться на украинских предприятиях железнодорожного машиностроения.
Позднее Alstom заявил, что первые 10 электровозов будут полностью производиться во Франции и только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия.
Кроме того, представители концерна выразили намерение достичь уровня локализации в 35% не за счет самого производства локомотивов, а за счет их последующего ремонтного обслуживания.
По мнению Кисилевского, таким образом Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине. Попытка одурачить своего покупателя – сомнительное начало сотрудничества, подчеркнул замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития.
Будь ласка, зачекайте...
Це не питання головного міністра країни займатися питанням постачання основних засобів якогось підприємства ,будь якого підприємства,в цих урядовців повинні бути зовсім інші державні справи.Коли у нас в країні це нарешті зрозуміють ,то буде підйом економики ,а не як зараз двозначна інфляція !!!