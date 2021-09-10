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В Украине сейчас есть 12,5 миллиона доз вакцины, – Ляшко

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В Украине сейчас есть 12,5 миллиона доз вакцины, – Ляшко

В Украине в наличии есть 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, до конца года еженедельно будут поступать дополнительные партии.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ. 

"Поскольку в Украине с начала прививочной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 млн использовали, сегодня мы имеем примерно 12,5 млн доз в остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных доз вакцины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцины будут поступать бесперебойно.

"Главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор", - подчеркнул глава Минздрава.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 310 554 человек, выздоровело 2 218 873 человека, летальных случаев - 54 251.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 789 254 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины - 4 618 573 человека.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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Практически все кто хотел вакцинироваться - уже сделали прививки. И теперь просто сказать, что есть вакцина дл МОЗ - этого уже мало. Никакой просветительской кампании не ведется. Понабирали на склады Коронавака абы було, а потом будут еще и утилизировать миллионы доз. В Украине сейчас есть 12,5 миллиона доз вакцины, – Ляшко - Цензор.НЕТ 7794
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10.09.2021 14:50 Відповісти
 
 