В Украине сейчас есть 12,5 миллиона доз вакцины, – Ляшко

В Украине в наличии есть 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, до конца года еженедельно будут поступать дополнительные партии.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Поскольку в Украине с начала прививочной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 млн использовали, сегодня мы имеем примерно 12,5 млн доз в остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных доз вакцины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцины будут поступать бесперебойно.

"Главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор", - подчеркнул глава Минздрава.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 310 554 человек, выздоровело 2 218 873 человека, летальных случаев - 54 251.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 789 254 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины - 4 618 573 человека.