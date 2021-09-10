Количество безработных в Киеве уменьшилось в два раза

Количество безработных в столице Украины продолжает уменьшаться: на 1 сентября 2021 года на учете в городской службе занятости находилось 12,3 тыс. безработных, что в 2,1 раза меньше; 10,8 тыс. получали пособие по безработице.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского центра занятости, передает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 1 сентября 2020 года на учете находилось 25,2 тыс. безработных, 22,3 тыс. из них получали пособие по безработице.

С начала 2021 года услугами Киевского городского центра занятости воспользовались почти 53 тыс. граждан. За это время на учете находилось более 8,8 тыс. представителей социально незащищенных категорий населения. 8,8 тыс. киевлян получили новое рабочее место при содействии столичной службы занятости.

По видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроились в сферах оптово-розничной торговли (25%), перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления и обороны, обязательного медицинского страхования (по 8%), информации и телекоммуникаций (7%) административного и вспомогательного обслуживания (6%). Почти 40 тыс. граждан - в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - охвачены профориентационными услугами.

По данным Госстата, столица по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет с показателем 61,4% опережает остальные регионы страны (в среднем по Украине уровень занятости составляет 55%), а по уровню безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенным по методологии МОТ, с показателем 7,6% занимает второе место (в среднем по Украине - 10,5%).

На 1 сентября 2021 года работодатели проинформировали Киевский городской центр занятости о наличии почти 10,4 тыс. вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тыс. грн в прошлом году до 10,2 тыс. грн. сегодня.

По состоянию на 1 сентября 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал один человек. Наиболее востребованы у работодателей - водители автотранспортных средств, сестры медицинские, полицейские (инспекторы) патрульной службы, слесари-сантехники, продавцы продовольственных товаров, грузчики, повара, работники заведения ресторанного хозяйства, дворники, грузчики, охранники. Также востребованы рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений. Среди безработных служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 11 безработных. Наибольший дефицит вакансий - для менеджеров, бухгалтеров, экономистов, администраторов, инженеров и юрисконсультов.