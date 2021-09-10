Бензин и дизтопливо в рознице за неделю подорожали, – "А-95"

За неделю (3-10 сентября), средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л - до 29,87 грн/л, а дизельное топливо - на 24 коп./л, до 28,15 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо - на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ - на 37 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ - до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур груп", "Автопорт", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л (см. табл).

В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп/л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп/л.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,94 грн/литр и дизтоплива - 21,69 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало сентября.