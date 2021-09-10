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бюджет (1657) субсидія (575) фінансування (1716) Денис Шмигаль (1157)

На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль

Правительство будет просить Верховную Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 сентября, передает Интерфакс-Украина. 

"В бюджете было запланировано 36 млрд грн. На сегодня более 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года по расчетам Министерства социальной политики будет необходимо еще около 12 млрд грн. Мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что проект изменений будет подан в Раду на следующей неделе.

По словам Шмыгаля, на данный момент средств хватает, чтобы выплатить суммы субсидий до начала отопительного сезона.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко ранее признал, что заложенных в госбюджете средств

https://biz.censor.net/n3284471

в предстоящем отопительном сезоне.

Напомним, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+10
почнемо з тебе - відправимо тебе до будинку престарілих та розпрадомо твоє майно На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 53
все одне з тебе ніякої користі, та й старий ти занадато, не кажучі про твою тупість)
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10.09.2021 14:40
+9
Ці пенсіонери створили своїми руками все, що сьогодні є в Україні. Держава їх фактично обібрала та залишила з жалюгідною пенсією, яка не забезпечує їх нормальне життя. І подібні тобі довбні пропонують обібрати їх же раз? Все ж є дурніші за клоуна.
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10.09.2021 13:54
+8
более того, расскажи о "нарушениях" субсидий - например в ЕС та США..
там тебя сразу в дурку определят на пожизненное))
Ибо только такое как ты не понимает главного принципа Конституции - "забота о своих гражданах и достойном уровне их жизни" - в СВОИХ домах.

Но вот с тем чтобы ты закончил свою жизнь в доме престарелых - подпишутся ВСЕ на Цензоре))
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10.09.2021 18:59
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Не побачив в Іспанії дотацій власникам нерухомості на десятки мільярдів євро! Може тому в них все так добре, бо вони не викидають гроші на ідіотські субсидії олігархів!
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11.09.2021 21:03 Відповісти
пример идиотизма:
Igor L ... Ніде немає допомоги взагалі..
Igor L ніде в США та Західній Європі немає дотацій на держави на оплату рахунків власникам нерухомості!

и тут же само себе противоречит))
Igor L ...для власників житла може бути разова допомога на заміну котла На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8009
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11.09.2021 21:53 Відповісти
тоді і переселяти треба всіх у пансіонати а не тільки тих у кого нема грошей - бо це порушення конституції перед якою всі рівні
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11.09.2021 16:28 Відповісти
В неспроможних платити комуналку пенсіонерів держава має забирати квартиру і на ці гроші утримувати пенсіонера в пансіонаті. А тих в кого немає квартири але є гроші на оренду або тих в кого є квартира і є гроші на комуналку навіщо переселяти в пансіонат?
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11.09.2021 21:06 Відповісти
Igor L смирись, ты просто ******* уровня рабиновича))
кстати, перелогинься - под рабиновичем тебе легче будет скрывать свой идиотизм
На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3606
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11.09.2021 21:16 Відповісти
питання не для чого або чому а питання в рівності перед законом.

Якщо пенсіонерів переселяти до пансіонатів - то всіх.

Разом з бувшими гарантами цієї самої конституції по типу Кравчуків та Кучмів
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17.09.2021 12:06 Відповісти
Непогана мотивація бути лояльним до України.
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10.09.2021 14:47 Відповісти
Це буде комплексне вирішення питання догляду за пенсіонерами, бо комуналка це лише один з напрямків допомоги якої потребують пенсіонери. В Німеччині пенсіонери ще отримують допомогу від соціальних та медичних працівників, які приходять до них додому і роблять їм уколи та медичні процедури, контролюють їх стан, прибирають квартири та допомагають по господарству. Ми не маємо можливості зараз організувати таке саме соціальне забезпечення пенсіонерів на дому, але ми можемо спробувати організувати все це в будинках для людей похилого віку!
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10.09.2021 15:19 Відповісти
Людина має право померти у своєму домі. Якщо пенсіонер має більше домів чи квартир, то зможе прожити й без мізерної пенсії. А резервації або табори для старих -- це притулки для безхатченків, або зовсім самотніх та безнадійно хворих. З Порошенком не було проблеми з субсидіями, як і ряду інших проблем. А ця влада доведе й до голоду.
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10.09.2021 16:30 Відповісти
Пробема з субсидіями це те що вони взагалі існують! Пенсія має забезпечувати нормальне існування пенсіонера без субсидій. А якщо ці дотації виплачуються то мають виплачуватись всім без виключення.
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10.09.2021 16:53 Відповісти
В Іспанії якщо не заробив пенсії, але має 1 рік легальної роботи і платив податки, або за нього хтось платив податки, то має більше 400 евро пенсії, або соцдопомоги. Медицина безоплатна, а ще, по бажанню, в спеціальних пунктах по місцю реєстрації раз на тиждень, по бажанню, дають набір продуктів -- олію, рис, макарони, цукор, йогурти, соки, тощо. Комуналка, якщо економити, виходить біля 50 евро. Мінімальна зарплата 700 евро. Там навіть уявити не можуть про субсидію до пенсії на комуналку.
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11.09.2021 09:49 Відповісти
ну може це спєцом клоуни-зрадники драконять населення, щоб мордовські танки зустрічали з квітами?
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11.09.2021 16:23 Відповісти
У тебя крыша поехала окончательно
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10.09.2021 14:56 Відповісти
Медична реформа вивільняє велику кількість медичного персоналу, бо скорочуються робочі місця, не потрібно стільки медичного персоналу! Створення пансіонатів для людей похилого віку дозволить працевлаштувати вивільнених медичних працівників і надавати реальну допомогу малозабезпеченим пенсіонерам
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10.09.2021 15:46 Відповісти
Это теория. В реальности ты предлагаешь УБИТЬ(в самом прямом смысле слова) миллионы людей.
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10.09.2021 15:51 Відповісти
Ніхто не буде жити вічно, але в пансіонатах люди проживуть довше бо будуть отримувати невідкладну медичну допомогу і держава на цьому зекономить!
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10.09.2021 15:59 Відповісти
По сути - это депортация, принудительное выселение из своего постоянного жилища и отправка в места не столь удаленные. Это же обыкновенный фашизм и сталинизм. Ты нацист?
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10.09.2021 16:31 Відповісти
Я пропоную соціальне допомогу у вигляді переселення малозабезпечених пенсіонерів в спеціалізовані пансіонати на державне утримання. Є інший варіант, відбирання квартири по суду за несплату комунальних рахунків.
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10.09.2021 16:55 Відповісти
Ну ты же понимаешь, что ты предлагаешь убить много народу прикрываясь якобы общественной пользой? Так когда-то Гитлер делал зачистку от евреев, Сталин - от дворян и другого классового элемента, а затем и остальных. Пол Пот так "эвакуировал" людей из городов в села. Все это ради самых благих намерений для государства. Чем это закончилось, известно. Так отсюда вопрос: ты нацист или сталинист?
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10.09.2021 17:01 Відповісти
Я пропоную врятувати пенсіонерів які гинуть від голоду. Якщо в людини немає грошей на комуналку, то їсти їй взагалі немає що. Те що держава дає дотацію на комуналку свідчить про те що людина не може себе прокормити, тому держава має комплексно вирішувати проблему - забирати квартиру і переселяти пенсіонера на державне забезпечення.
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10.09.2021 17:41 Відповісти
Борони Боже від таких рятувальників!
"забирати квартиру і переселяти пенсіонера на державне забезпечення." На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6319
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10.09.2021 17:51 Відповісти
Це краще ніж лишати пенсіонера на голодну смерть в квартирі з оплаченою комуналкою! Україна це соціальна країна, так записано в Конституції, отже соціальні потреби громадян мають бути на першому місці. Не потреби нерухомості а потреби громадян!
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10.09.2021 18:10 Відповісти
Пусть не платят коммуналку и посылают комунальщиков к Шмигалю!
Эта пенсия - действительно насмешка над человечеством и геноцид не хуже 30х годов!
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10.09.2021 18:23 Відповісти
Ну,ось, вже дійшли й до "голодної смерті з оплаченою комуналкою"... А хворий пенсіонер, якщо його відправити в дім престарілих, може впасти в кому і померти від стресу. Та й кому він там потрібен, там режим, як у тюрмі, буває кричать і б'ють, а на памперсах економлять. Краще померти, ніж терпіти зневагу та приниження від персоналу. А від їхніх ліків не дивно й ноги відкинути.
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11.09.2021 10:08 Відповісти
твоему папе нужно было яца отрезать , а мамке мандель зашить, чтоб такие уроды не рожались
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10.09.2021 16:29 Відповісти
Правильнее разпродать имущество ЧИНОВНИКОВ которые не могут обезпечить нормальную пенсию!!! И Социальные выплаты!!! При этом раздавая на лево и направо льготы для аредприятий Каломойского,Ахметова и Ко. И вот у таких вот активных граждан как Игорь можно квартирку забрать, а то он всё на чужое имущество смотрит....
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11.09.2021 10:05 Відповісти
Да, но раньше хватало. В какие бенины и ахметовские карманы ты их порассовывал?
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10.09.2021 14:58 Відповісти
Пересмотрите сои зарплаты, зарплаты судей, депутатов и прочей мишуры на шее народа.
Заодно пересмотрите минимальные пенсии, прожиточные минимумы, цены на газ и коммуналку с учетом того, что газ в Украине добывается не дороже 100$ и его вполне достаточно для нужд населения!
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10.09.2021 17:54 Відповісти
Всё про@бано. Эпоха благополучия шагает по стране.
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10.09.2021 18:09 Відповісти
неожиданно )))
а на зарплаты випам по полтора - два млн грн в месяц...хватает???
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10.09.2021 18:37 Відповісти
Сто мільйярдів, на величне крадівництво об'їздної київської дороги, поза «прозоро» гроші знайшоись, бо відсотків 30 бубочка мабуть собі відслюнив, на офшори... - може в нього візьмеш???
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10.09.2021 20:12 Відповісти
А ще 7 млрд на "президентський університет" доступно, а на інші заклади немає. Немає на житло і вчасні зарплати військовослужбовцям, а школи по селах закривають, автобус для школярів не дають... ((
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11.09.2021 10:23 Відповісти
Почитал дискуссию выше - как все запущено. Людям надо научиться жить по средствам. Весь западный мир так живет - многие на старости продают свои дома и переезжают в nursing homes. Это огромная индустрия с хорошей медициной для стариков.
А пока будут требовать от государства спонсировать привычный образ жизни Украина будет бедной страной с популистским режимом
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10.09.2021 21:21 Відповісти
Західна цивілізація це не утопія, не варто її бездумно мавпувати. Ба більше, саме твоє мислення мені не подобається, я не згідний з тим що треба ставити державу, як наріжний камінь всього,а навпаки - народ, він є джерелом державності та йому держава повина служити, а не жити для себе вижимаючи соки в бюджет.
Невже людина на старості буде щасливіша живучи в домі пристарілих, а не у своєму власному?
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10.09.2021 22:30 Відповісти
людина похилого віку яка не може впоратися с господарством й ризикує впасти майже завжди бажає жити у такому закладі але те на заході
кожен вирішує для себе
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10.09.2021 22:35 Відповісти
людям треба навчитись об'єднуватись та давати здачі зажраним олігархам та їхнім шісткам або поступово здихати від постійно зростаючих цін та падаючих зарплат
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11.09.2021 16:20 Відповісти
100 міліярдів обл газам (прощяєм) а12 нема?
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10.09.2021 21:39 Відповісти
на велике крадівництво деньги есть, а на субсидии нет.
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11.09.2021 10:36 Відповісти
Скасувати субсидії зовсім
Дави їх Зеля! Дави!
"Зробимо їх разом!"
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11.09.2021 14:42 Відповісти
Если продавать газ, являющийся собственностью украинских граждан, этим же гражданам по реальной цене 3-5 гривен, то расходы бюджета на субсидии вообще окажутся не нужны. Чудеса экономики по заветам МВФ.
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11.09.2021 15:30 Відповісти
По заветам МВФ все налогоплательщики должны оплачивать газопотребление олигархов, которые эти деньги заносят своим иудоглобализаторским хозяевам Ротшильдам и Ко.
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11.09.2021 15:34 Відповісти
Но виноватыми должны выглядеть потребители субсидий. Фокус-покус.
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11.09.2021 15:38 Відповісти
оскільки виробництво нашіх олігархів неконкурентноздатне на світовому ринку, то частину їхніх витрат покриває все населення через надмірні ціни у всіх галузях - від металу до соняшникової олії
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11.09.2021 16:18 Відповісти
Тут навіть не стільки справа в МВФ, скільки в Євроінтеграції. Саме асоціація з ЄС повісила на нас імпортний паритет ціноутворення та привела до створення ринку газу. Як показав час не все те золото, що блищить, можливо Революція Гідності це була помилка?
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11.09.2021 16:34 Відповісти
Яка там гідність. Соросятина це такі самі гандони, як азіровщина. Націоналісти не могли скористатися результатами, бо не мають своїх засобів мас-медіа і технологій психосоціального управління, вимушені підтанцьовувать іудам за вишиванку на голий зад.
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11.09.2021 17:49 Відповісти
В нормальних країнах державний бюджет витрачається на 3 речі:
1) соціальний захист + пенсійне забезпечення,
2) безпека та оборона
3) правосуддя.
При клоунах:
1) пенсійне забезпечення - жалюгідне на субсидії не вистачає коштів
2) ВПК випускає за рік 100 ракет і 1 тис патронів, з армії звільняється бойовий кістяк
3) Ну з цим і до клоунів були проблеми

Куди ж пішов бюджет?
Злитий через непрозорі тендери на підставні фірми, розпиханий по карманах олігархів, пішов на оплату ОПи постійно відпочиваючого президента
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11.09.2021 16:15 Відповісти
Igor L--- Ви убожество від народження. чи срулята найняли Вас культивувати виселення злиденних пенсіонерів із " заборгованих" квартир в богодільні для старців ??? Невже Вам замало світе від гешефтів із деребаном ЗЕМЛІ України ??? Все це вже було : і комуни із загальними бараками . і ГУЛАГи. і виселення 30-х трудолюбивих /трішки заможніших. /у розвалюхи ледарів -- п*яниць...Врешті-- решт Ви хоч раз були в подібних будинках. для пристарілих ??? Вражає приреченність в очах стареньких... Такі очі я бачив звіринці у свободолюбивого ведмедя.../Пам*ятаю : мені так хотілося розпенехать оту кліть і випустити бранця на волю.../ В кімнатах по 6 душ ...у того безсонняі він вештається цілу ніч . а у того нетриманн.я..запахи постійні . а з надходженням сірих осінніх днів---всеохоплююча депресія і починаяться масовий відхід за горизонт...Дай Бог щоб і Ви туди попали !!! А щодо субсидій --це просто жах ! У соцжах підберають виключно стервозних садисток із старих дів ... які розуміють свою місію НЕ в тому щоб допомогти злиденному сіроманцю вижити. а навпаки : виковиряти будь яку зачіпку щоб НЕ віддати оту субсидію ...І якщо таке вдається -- у них ОРГАЗМ !!!
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11.09.2021 17:09 Відповісти
Зеленим підерам завжди чогось невистачає...
.P.S Зєля-ХУЙЛО.....
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11.09.2021 18:52 Відповісти
За что давать субсидии рожоденными в СССР?
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11.09.2021 19:49 Відповісти
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