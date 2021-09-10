На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль
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Правительство будет просить Верховную Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 сентября, передает Интерфакс-Украина.
"В бюджете было запланировано 36 млрд грн. На сегодня более 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года по расчетам Министерства социальной политики будет необходимо еще около 12 млрд грн. Мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что проект изменений будет подан в Раду на следующей неделе.
По словам Шмыгаля, на данный момент средств хватает, чтобы выплатить суммы субсидий до начала отопительного сезона.
Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко ранее признал, что заложенных в госбюджете средств
https://biz.censor.net/n3284471
в предстоящем отопительном сезоне.
Напомним, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.
С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
Будь ласка, зачекайте...
Igor L ... Ніде немає допомоги взагалі..
Igor L ніде в США та Західній Європі немає дотацій на держави на оплату рахунків власникам нерухомості!
и тут же само себе противоречит))
Igor L ...для власників житла може бути разова допомога на заміну котла
кстати, перелогинься - под рабиновичем тебе легче будет скрывать свой идиотизм
Якщо пенсіонерів переселяти до пансіонатів - то всіх.
Разом з бувшими гарантами цієї самої конституції по типу Кравчуків та Кучмів
"забирати квартиру і переселяти пенсіонера на державне забезпечення."
Эта пенсия - действительно насмешка над человечеством и геноцид не хуже 30х годов!
Заодно пересмотрите минимальные пенсии, прожиточные минимумы, цены на газ и коммуналку с учетом того, что газ в Украине добывается не дороже 100$ и его вполне достаточно для нужд населения!
а на зарплаты випам по полтора - два млн грн в месяц...хватает???
А пока будут требовать от государства спонсировать привычный образ жизни Украина будет бедной страной с популистским режимом
Невже людина на старості буде щасливіша живучи в домі пристарілих, а не у своєму власному?
кожен вирішує для себе
Дави їх Зеля! Дави!
"Зробимо їх разом!"
1) соціальний захист + пенсійне забезпечення,
2) безпека та оборона
3) правосуддя.
При клоунах:
1) пенсійне забезпечення - жалюгідне на субсидії не вистачає коштів
2) ВПК випускає за рік 100 ракет і 1 тис патронів, з армії звільняється бойовий кістяк
3) Ну з цим і до клоунів були проблеми
Куди ж пішов бюджет?
Злитий через непрозорі тендери на підставні фірми, розпиханий по карманах олігархів, пішов на оплату ОПи постійно відпочиваючого президента
.P.S Зєля-ХУЙЛО.....