Украина экспортировала 10,3 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 10 сентября экспортировала 10,29 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 11,7% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 5,92 млн тонн пшеницы (на 4,1% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 2,99 млн тонн ячменя (на 24,7% больше); 1,34 млн тонн кукурузы (в 2,2 раза больше); 24,7 тыс. тонн муки (на 33,7% меньше).

Также экспортировано 14,3 тыс. тонн ржи, что в 9,5 раза больше показателей минувшего МГ.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.