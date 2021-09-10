Минюст одобрил списание с "Укрзализныци" 78 миллионов долгов филиала вопреки мораторию, – Лещенко

АО "Укрзализныця", вопреки ранее введенному мораторию, вынуждена оплачивать долги филиалов, оставшихся на оккупированных территориях.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Интерфакс-Украина.

"Укрзализныцю" пытаются лишить почти полумиллиарда гривен. Делается это в тишине кабинетов и вопреки мораторию на взыскание активов "Укрзализныци" по обязательствам тех филиалов, которые остались на оккупированных территориях. В том числе по обязательствам "Донецкой железной дороги" до окончания АТО", - рассказал Лещенко.

По сообщению Лещенко, 9 сентября 2021 года "Укрзализныцю" лишили 78 млн грн по искам "Донбассэнерго" - исполнительная служба Минюста открыла исполнительное производство и деньги были списаны со счета компании.

"На подходе - списание еще $13,5 млн, то есть более 360 млн грн по требованиям компании "Инвестохиллс". То есть все антикризисные меры "Укрзализныци" по наполнению компании деньгами заканчиваются тем, что по долгам ДЖД эти деньги списываются вопреки мораторию. "Укрзализныця" подала заявление о приостановлении исполнительных действий на основании законного моратория. Но до сих пор заявление не удовлетворено. И, соответственно, исполнительное производство не остановлено", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, из-за бездействия чиновников Минюста, есть риск противоправного взыскании с "Укрзализныци" почти 0,5 млрд грн, из которых 78 млн грн уже ушли со счетов компании.

"Правление и наблюдательный совет "Укрзализныци" до последнего пытаются спасти деньги компании, а поэтому требуют от Минюста срочно прекратить направлять требования по списанию денег, а от Офиса генпрокурора - через суд наложить запрет на любые списания и наложение арестов на имущество "Укрзализныци" по эпизодам "Донецкой железной дороги", - отметил Лещенко.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года "Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку - Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года №910/22858/17 об обязательстве "Укрзализныци", как правопреемника ДЖД, оплатить долг в $68 млн.

По данным "Укрзализныци", на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства Российской Федерации, в частности, "Сбербанк" - на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ Банк" - на сумму 1,2 млрд грн.

В 2014 году начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта в единую структуру - ПАО "Укрзализныця", полностью принадлежащую государству. В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с "Укрзализныци" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).