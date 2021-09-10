Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины 8 сентября 2021 года одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця". Его возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Первое заседание штаба состоится 16 сентября и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок - 34%. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды "Укрзализныци", Министерства инфраструктуры, парламентариев и всех ветвей государственной власти", - отметил Кубраков.

В Антикризисный штаб вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместительница министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, EBA, ACC и другие.

Первоочередной задачей, которую должен решить Антикризисный штаб, является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения, особенно по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициях.

Антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО и среди его задач - согласование действий органов государственной власти, учреждений для восстановления стабильного финансового состояния, минимизация коррупционных рисков, а также подготовка предложений и рекомендаций по мерам, связанных с урегулированием проблемных вопросов деятельности железнодорожного транспорта и осуществления контроля за принятием мер.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании приняла в целом проект постановления об отчете временной следственной комиссии (ВСК) по проверке и оценке состояния "Укрзализныци", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства ее руководством, которые привели к значительному ухудшению технического состояния компании и основных производственных показателей.