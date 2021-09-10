Таиланд с 1 октября откроет Бангкок и Паттайю для иностранных туристов

Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов еще ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

Об этом сообщил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках программ для вакцинированных туристов открылись Пхукет и три острова провинции Сураттхани - Самуй, Пхан Нга и Тао. С 1 октября планируется открыть еще ряд регионов", - сказал Кинель.

По словам Кинеля, до поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

В настоящее время в Таиланде признают следующие вакцины: китайскую Sinovac, англо-шведские AstraZeneca и Covishield, немецкую BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.