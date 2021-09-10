Итоги недели: Отставка набсовета "Нафтогаза", закон о криптовалюте и рекордные резервы НБУ

Главные новости экономики за неделю 6 - 10 сентября.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли $31,61 млрд, увеличившись за месяц на $2,66 млрд, сообщил Нацбанк. Рост резервов вызван прежде всего поступлением в августе $2,7 млрд в рамках общего распределения от МВФ

Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении. Нацбанк также подтвердил сроки сворачивания антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования.

Население скупило валюты за месяц на рекордные $2,6 миллиарда

Объем продажи населением валюты в августе 2021 года составил рекордные за время ведения соответствующей статистики $2,38 млрд, тогда как покупка увеличилась до $2,63 млрд, сообщил Нацбанк. Таким образом покупка валюты населением превысила продажу на $245,07 млн.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн, повысив ставку по самым коротким из предложенных шестимесячным ОВГЗ до 9,73% годовых.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $80 миллионов за неделю

Национальный банк за неделю выкупил на межбанковском валютном рынке $79,1 млн, при этом регулятора не продавал валюту. Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,9298 грн/$ в начале недели до 26,6782 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 10 сентября.

Рада приняла закон о легализации криптовалют

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о виртуальных активах. Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Рада повысила сумму денежного перевода без дополнительной проверки на 1 гривню

Верховная Рада увеличила сумму денежного перевода, который не подлежит первичному финансовому мониторингу, до 5000 грн. Ранее эта сумма составляла 4999 грн, что вызывало неудобства для клиентов банков и при использовании кплатежных терминалов самообслуживания.

Нацбанк решил ликвидировать банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал" экс-министра угольной промышленности Виктора Тополова, который ранее был признан неплатежеспособным из-за невыполнения своих обязательств.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал снижение цен впервые с начала года

Потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2% после роста в предыдущие месяцы, сообщил Госстат. В то же время в годовом измерении, по сравнению с августом 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.

Рост цен в промышленности ускорился до 46,5%, – Госстат

Рост цены в промышленности в августе 2021 года ускорился до 5,4% с 2,6% в июле и 2,4% – в июне, сообщил Госстат. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам августа 2021 года цены в промышленности возросли на 46,5%.

ВЛАСТЬ

Рада упростила оформление прав на земучасток при смене собственника недвижимости

Верховная Рада приняла закон, обязывающий оформлять права на земельный участок при получении прав на расположенную на нем недвижимость. Документ призван в том числе упростить оформление аренды земли для застройщиков при смене собственника объекта незавершенного строительства.

Рада обязала публиковать информацию о зарплатах в госкомпаниях

Верховная Рада обязала публиковать информацию о зарплатах и дополнительных выплатах руководителей государственных компаний и их заместителей.

Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников

Законопроектом предложено возобновить индексацию установленных специальными законами пенсий для прокуроров, нардепов, госслужащих, военных, ученых, местных чиновников, которая была приостановлена с 2017 году с целью стимулировать их к переходу на получение пенсий на общих основаниях.

На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль

Кабмин будет просить Верховную Раду дополнительно выделить на текущий год 12 млрд грн на выплату субсидий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, из предусмотренных на эти цели в госбюджете 36 млрд грн уже использовано более 35,2 млрд грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку

Все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. По данным СМИ, уйти в отставку планируют и несколько членов правления компании.

Сейчас же премьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.

Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. На минувшей неделе цена октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures впервые превысила отметку в $700 за тысячу кубометров.

Тем временем российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" и неофициально сообщает о планах начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

Цена электроэнергии в августе выросла в 1,5 раза из-за повышения ценовых ограничений

Средняя цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в августе выросла на 52,51% – до 1 958,64 грн/МВт-ч. Как отмечает "Оператор рынка", это обусловлено повышением максимального уровня предельных цен и дефицитом предложения.

ДТЭК Ахметова проиграл спор с "Укрэнерго" о плате за передачу электроэнергии при экспорте

Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций, принятые по иску компаний из группы ДТЭК Рината Ахметова, фактически обязав их платить за передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" при ее экспорте. Компании олигарха перестали оплачивать эти услуги госкомпании осенью 2019 года.

КОРПОРАЦИИ

"Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке оператора Vega у холдинга Ахметова

Мобильный оператор "Vodafone Украина" закрыл сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, у группы СКМ Рината Ахметова. Предварительно сделка оценивалась в $15 млн.

"Укрпошта" заказала строительство логистического центра в Борисполе за 1,2 миллиарда неизвестной фирме

"Укрпошта" заказала строительство первого логистически-сортировочного центра нового образца в Борисполе за 1,23 млрд грн ООО "Тетра-инвест". Эта фирма с уставным фондом в 1 тыс. грн была основана всего за два месяца до объявления тендера.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

"Нафтогаз" выплатил 3 миллиарда по делу о растаможке спорного российского газа, – ГФС

"Нафтогаз Украины" выплатил в госбюджет 3 млрд грн налога на добавленную стоимость по делу о поставках газа "Газпромом" в 2015 году. Речь идет о спорном газе, который "Нафтогаз" отказывался ранее оформлять, так как "Газпром" включил в акт приема-передачи незаконные поставки на оккупированный Донбасс.

В 2018 года ГФС выставила на то время главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву два штрафа на 7 и 1,3 млрд грн по этому делу за уклонение от уплаты налогов. Однако в итоге суды отменили выставленные ГФС штрафы в отношении Коболева по этому делу.

ГБР обнаружило масштабную схему контрабанды российского топлива через порты

По данным следствия ГБР, около трети всего топлива, импортируемого в Украину через морские порты, на самом деле оказалось российским. В Украину оно попадало после перегрузки в акватории Черного моря под видом топлива из третьих стран при участии сотрудников Таможни и Госпогранслужбы.

Глава ГРС внес в декларацию недостоверные данные о биткоинах на 13 миллионов, – НАПК

Бывший глава Харьковской ОГА, а ныне глава Госрегуляторной службы Алексей Кучер внес в декларацию недостоверные данные о наличии у него криптовалюты Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн. Из-за этого НАПК вынесло предприсание Кабмину привлечь чиновника к ответственности.