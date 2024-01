В Исландии запустили первые в мире крупные установки для улавливания двуокиси углерода. ФОТО

Швейцарский стартап Climeworks AG запустил четыре крупные установки для улавливания двуокиси углерода в одном из геотермальных парков южной Исландии.

Как сообщили в компании, установки способны извлекать из атмосферы 4 тыс. тонн СО2 в год, что равно выбросам около 800 бензиновых автомобилей, передает Интерфакс-Украина.

Технологическое решение по улавливанию СО2, предлагаемое Climeworks в Исландии, фильтрует двуокись углерода из воздуха с использованием геотермальной энергии. "Уловленный" углерод затем отправляется на постоянное хранение в близлежащие слои горных пород. Он растворяется в воде и закачивается глубоко под землю, где естественным образом вступает в реакцию с окружающей базальтовой породой с образованием стабильных карбонатных минералов, таким образом CO2 превращается в камень.

Такая технология, именуемая "прямым улавливанием", в настоящее время считается одной из передовых в сфере улавливания парниковых газов. С ее помощью извлеченный из воздуха CO2 можно хранить тысячи лет. При этом данная разработка позволяет создавать "углеродные зачеты", т.е. зачетные единицы за извлеченный из воздуха СО2 или сокращение выбросов, которые приобретаются как компаниями, так и физлицами, желающими сократить свой углеродный след.

В августе швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, заключила первое в мире долгосрочное соглашение с Climeworks о закупке оборудования для прямого улавливания и хранения углекислого газа на сумму $10 млн в течение 10 лет.

