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Букмекерская компания William Hill продала свой международный бизнес за $3 миллиарда

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Букмекерская компания William Hill продала свой международный бизнес за $3 миллиарда

Одна из ведущих мировых компаний в сфере ставок и игр 888 Holdings PLC заключила соглашение с Caesars Entertainment Inc. о покупке бизнеса букмекера William Hill Organization Ltd. за пределами США за 2,2 млрд фунтов стерлингов ($3,03 млрд).

Согласно пресс-релизу 888 Holdings, сделка позволит компании существенно расширить свои масштабы, еще больше диверсифицировать ассортимент продукции и ускорить рост выручки, передает Интерфакс-Украина.

Кредитное финансирование на общую сумму около 2,1 млрд фунтов стерлингов для заключения сделки предоставят JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Mediobanca. Кроме того 888 Holdings планирует привлечь около 500 млн фунтов за счет выпуска новых акций.

Совет директоров 888 Holdings одобрил сделку и намерен единогласно рекомендовать акционерам компании проголосовать за соглашение на общем собрании акционеров.

Компании ожидают, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2022 года.

William Hill была основана в 1934 году. Компания является одним из лидирующих букмекеров в Великобритании. William Hill управляет более 1,4 тыс. букмекерских контор в стране, число активных клиентов компании в Великобритании составляет около 2 млн человек.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Виллиам Хилл - топовая контора. Удивительно, что всего 3 лярда, учитывая то, что Париматч вроде как хотят за лярд продать. Но не менее удивительно, почему Саша Рудин не включил ее в свой рейтинг букмекеров: https://expert.com.ua/145414-rejting-bukmekerov-ukrainy-luchshie-bukmekerskie-kontory-dlya-stavok-na-sport-i-kibersport-top-10.html. Саня толковый парень, но почему-то Бет365 и Пиннакл он уважил, а Виллиам Хилл нет.
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26.01.2022 20:39 Відповісти
 
 