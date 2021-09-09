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ДТЭК Ахметова проиграл спор с "Укрэнерго" о плате за передачу электроэнергии при экспорте

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ДТЭК Ахметова проиграл спор с

Верховный суд Украины своим постановлением от 8 сентября отменил решения Окружного административного суда Киева от 13 июля 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 21 октября 2020 года, которыми были удовлетворены исковые требования АО "ДТЭК Западэнерго" об отмене платы за передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" при ее экспорте.

Согласно постановлению Верховного суда, таким образом суд удовлетворил соответствующие кассационные жалобы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

"Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и не может быть обжаловано", – сообщается в документе.

"В обоснование исковых требований АО "ДТЭК Западэнерго" отмечено, что в результате принятия оспариваемого постановления украинским предприятиям - экспортерам электрической энергии, в частности ему, в цену электрической энергии необходимо включать услуги по передаче в размере 155,4 грн/МВт-ч и плату за услуги по диспетчерскому управлению в размере 10,23 грн/МВт-ч", – уточняется в постановлении ВСУ.

Таким образом, согласно постановлению ВСУ, украинские предприятия - экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению.

Как сообщалось, ранее холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС.

При этом ДТЭК получил решения судов первой и апелляционной инстанций, предоставляющие компании возможности долг "Укрэнерго".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Ахметов врпг народа и агент кремля!Абсолютно все его действия видут к колоссальным убыткам украинской экономике и не дают ей развиваться!!!Нонсенс!Как он еще не сидит?Мне хватило того,что Ахметов отказывается закупать и завозить уголь на свои тэс ,тем самым опять сорвет отопительный сезон как это было в прошлом году!За нарушение договора он должен платить пеню в миллиарды гривен,а не пять миллионов гривен,что ему припесали штрафа за срыв отопительного сезона в прошлом году!
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10.09.2021 02:18 Відповісти
Ета рыжая Гнида не хочет платить налоги как все так еще хочет чтобы ему доплачивали в виде дотаций как за *зельоными тарифвми* и за металолом
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10.09.2021 08:44 Відповісти
Это решение суда должно стать событием года - в кои то веки Ахметка проиграл в суде, нонсенс.
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10.09.2021 11:49 Відповісти
А о какой сумме собственно идет речь?
Похоже на понты, на кость для жаждущих ...
После того как он выиграл у Укрэнерго больше трех миллиардов, "проиграл" пару миллионов?
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10.09.2021 17:26 Відповісти
 
 