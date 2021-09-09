У нардепа от "Слуги народа" нашли нарушений в декларации на 2,3 миллиона, – НАПК

Народный депутат Александр Куницкий ("Слуга народа") указал в своей декларации за 2020 год недостоверные сведения на сумму 2,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по итогам полной проверки депутата.

"Так, декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн грн)", – уточнили в НАПК.

Согласно справке о проведении проверки, речь идет о долге перед израильским банком за покупку квартиры в Хайфе в начале 2017 года стоимостью 4,9 млн грн. При этом Куницкий указал расходы на погашение вышеуказанного долга.

Согласно результатам проверки, Куницкий также не указал в декларации квартиру в Запорожье, принадлежащую его матери, но которой он пользовался в отчетном периоде.

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Кроме того, нардеп не указал в декларации квартиру в Кривом Роге, где зарегистрирована его жена.

Из справки НАПК также следует, что жена и сын Куницкого еще в июле 2020 года выехали из Украины и до конца прошлого года в страну не возвращались, поэтому установить все объекты недвижимости, которые находились в их пользовании невозможно.

"Информация о выявленных признаках уголовных правонарушений передана Национальному антикоррупционному бюро Украины", – добавили в НАПК.