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Рада готовится ввести обязательный сбор паспортных данных при получении посылок

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Рада готовится ввести обязательный сбор паспортных данных при получении посылок

Верховная Рада планирует принять во втором чтении связанные законопроекты №4279/4278, которыми с 1 февраля 2022 года вводится сбор паспортных данных и идентификационных кодов (ИНН) с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений.

Таким образом, под предлогом повышения эффективности борьбы с контрабандой, государство будет более тщательно отслеживать что и в каком объеме заказывают украинцы из-за рубежа, передают Українські новини.

Против принятия законопроектов выступили экспресс-перевозчики и почтовые операторы, поскольку эти документы содержат ряд противоречивых норм, которые могут иметь фатальные последствия для рынка украинской международной логистики.

"Новая Почта Глобал", Meest, представители крупнейших международных сетей DHL, Fedex, UPS, в том числе и государственная "Укрпочта" предупреждают, что законодательное новшество приведет к токсичным для их имиджа рискам, в частности – возникновению операционных коллапсов, задержек доставки, массовому возврату товаров и увеличению сумм компенсации за недоставленные своевременно отправления. А главное – будет создан существенный риск утечки или намеренного слива персональных данных украинцев мошенникам", – отмечается в сообщении.

Перевозчики и почтовики считают, что инициаторы открыто лоббируют интересы крупного украинского ритейла, который неоднократно пытался ограничить покупки гражданами более дешевых аналогов их товаров на международных площадках. По данным логистических компаний, в среднем, крупные украинские торговые сети устанавливают наценку на свои товары в размере от 200% до 500%.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Українські новини


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