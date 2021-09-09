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Гоструда за неделю обнаружила тысячу нелегальных работников

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Гоструда за неделю обнаружила тысячу нелегальных работников

Государственная служба по вопросам труда за период с 1 июля начала 2655 инспекционных посещений и выявила 9531 работника, допущенного к работе без трудовых договоров, что на тысячу больше, чем неделей ранее.

По итогам проведенных проверок трудовые договоры были заключены с 4682 нелегальными работниками, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Чаще всего незадекларированные работники использовались в следующих сферах:

  • организация питания (2088 работников у 486 работодателей);
  • сельское хозяйство (2080 работников у 108 работодателей);
  • торговля (1956 работников у 792 работодателей).

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников выявлено в Харьковской (896), Киевской (774) и Херсонской (588) областях.

Как сообщалось, по итогам июля-августа Гоструда отчитывалась о выявлении 8 505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров. 

Напомним, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, в 2021 году составляет 60 тыс. грн. В то же время, совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тыс. грн.

Автор: Михайло Орлюк
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