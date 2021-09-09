"Укрзализныця" вновь ограничила движение поездов на Донбассе из-за обстрелов

"Укрзализныця" решила ограничить движение пригородных поездов на направлении Константиновка - Донецк из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, утром четверга в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие. До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск "Укрзализныця" ограничила до станции Фенольная", – уточнили в компании.

Как сообщалось, с 28 августа по 4 сентября "Укрзализныця" уже ограничивала движение поездов в Донецкой области из-за обстрелов, которые велись с неподконтрольной украинскому правительству территории.