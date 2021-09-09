Кабмин представит проект госбюджета на 2022 год в Раде 21 сентября

Представление проекта государственного бюджета на 2022 год в парламенте запланировано на 21 сентября.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов со ссылкой на утвержденный график рассмотрения документа, передает Интерфакс-Украина.

Депутат напомнил, что рассмотрение проекта госбюджета на следующий год должно состояться до 20 октября, как этого и требует законодательство, а правительство должно подать документ в парламент до 15 сентября.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал направить проект госбюджета на 2022 год в парламент 15 сентября, однако его параметры еще не известны.