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Рада введет льготный НДС для билетов на спортивные мероприятия

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Рада введет льготный НДС для билетов на спортивные мероприятия

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4577 в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "стимулирование спроса и расширение доступности общественно значимых услуг, в частности по реализации билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня, проводимые в Украине".

Для этого законопроектом предлагается ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% при реализации билетов на спортивные мероприятия.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что продажа билетов на футбольные матчи под эгидой УЕФА уже освобождена от НДС.

Кроме того, реализация положений законопроекта может привести к уменьшению поступлений государственного бюджета, однако надлежащего финансово-экономического обоснования к проекту документа не предоставлено.

Автор: Михайло Орлюк
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