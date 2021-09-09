Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров (обновлено)
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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг вечером обновила исторический максимум, превысив отметку в $700 за тысячу кубометров.
Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 за тыс. куб. м, или 57,56 евро за МВт-ч, передает РБК.
На открытии торгов в четверг цена составляла $679 за тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем начала резко расти, побив очередной рекорд.
Согласно данным биржи, в августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $631 за тысячу кубометров, отмечает Интерфакс-Украина.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $335 за тысячу кубометров.
Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.
Так, европейские газохранилища заполнены только на две трети, тогда как до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца. На утро среды запасы составляли 69,52%, что на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
Как сообщалось, цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.
В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.
В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.
Будь ласка, зачекайте...
Понавылазит селючья самогоносформированного, спасу нет.
Правда потом большинство умывается кровью, если нет мозгов, или "я за него не голосовал" если хоть сколько-то их есть.
1 выбрать управлять украинцами украинскую власть( судя по рейтигнам это нам не грозит, население больное на голову)
2. Возможно решить проблему добывая много газа, РАСКОНСЕРВИРОВАВ ИМЕЮЩИЕСЯ скважины, часть из которых при нынешних технологиях могут хорошо "плодоносить". Но газпром все тридцать лет платит " серединному государству-чинушам, которые крадут рашинский газ из "святой трубы транзитной" и этого не произойдет. Получить легально газоносный участок могут Злочевские,.... но не все желающие, поэтому газа в Украине НЕ будет)
3. Добывать шахтный метан, как это например делают США( 60млрдм3 в год), но на это "нет денех"
4. Заменить газ на производство э/э, и "топить"э/э, развивая атомку и тепловую на угле. Но и одно и второе наоборот уничтожается. При ПРОФИЦИТЕ 50% Украина ПОКУПАЕТ ха, ха э/э в БЕЛАРУСИ(атомную)!!!, которую недавно Беларусь покупала в Украине.
5. Можно заменить 30% биогазом но "нет денех"
Поэтому покупаем "европейский" ( рашинский газ) из нашей трубы +30%к цене в ЕС(мы же состоятельные)
Ну что сказать тридцать лет бачылы що рукы бралы- жрите!
Хочешь чтобы у нас тут был Украинский федеральный округ ? тогда и нам будет газ по 28 долларов, а бензин на заправках в 2 раза дешевле станет. Только вот оно нам надо, такое счастье ?
але для оплати по європейським цінам потрібні європейські конкурентні зарплати,
що можливо тільки в умовах вільного ринку і залученню інвестицій..
ціни на газ будуть рости у космос..
коли з'явиться альтернативне джерело, яке схоче і зможе відхопити частку ринку
для себе і почне конкурувати з газпромом, тоді ціни стабілізуються..
хто б розповів, які зараз можливості спг зі штатів ?