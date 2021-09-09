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Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров (обновлено)

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Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг вечером обновила исторический максимум, превысив отметку в $700 за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 за тыс. куб. м, или 57,56 евро за МВт-ч, передает РБК.

На открытии торгов в четверг цена составляла $679 за тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем начала резко расти, побив очередной рекорд.

Согласно данным биржи, в августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $631 за тысячу кубометров, отмечает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $335 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

Так, европейские газохранилища заполнены только на две трети, тогда как до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца. На утро среды запасы составляли 69,52%, что на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Как сообщалось, цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. 

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  РБК


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Топ коментарі
+11
Логично. А потом в феврале остаться с голой и замерзшей сракой.
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09.09.2021 21:08
+8
когда цены поднимаются и у РФ больше денег становится, то она чувствует себя сильной и она нападает на соседние страны. Украине нужно быстрее раздавать оружие всем гражданам и легализовать оружие, чтобы граждане за свой счет вооружались!!!
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09.09.2021 20:41
+7
украине нужно депортировать 73% *********...а 27% эту мразь остановят
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09.09.2021 21:33
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когда цены поднимаются и у РФ больше денег становится, то она чувствует себя сильной и она нападает на соседние страны. Украине нужно быстрее раздавать оружие всем гражданам и легализовать оружие, чтобы граждане за свой счет вооружались!!!
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09.09.2021 20:41 Відповісти
Україна має збити ціни Путіна, розпочав продаж газу з підземних газових сховищ!
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09.09.2021 21:05 Відповісти
Логично. А потом в феврале остаться с голой и замерзшей сракой.
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09.09.2021 21:08 Відповісти
Это местный фрик не обращайте внимание на него он полон бредовых идей.
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09.09.2021 21:11 Відповісти
Газ у сховищах нас не врятує взимку, путін відключить газ та буде підривати газогони. Тому газ потрібно продати і викачати поки є можливість продати його за найвищими цінами, а за виручені кошти перевести котельні на біопаливо- лушпиння соняшника та відходи деревини! До того ж Україна цим продажем газу покаже що вона потрібна ЄС в якості члена ЄС!
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09.09.2021 21:39 Відповісти
Бред, сейчас в хранилищах 18 млрд, из них около 7-8 млрд откачивать нельзя по техническим причинам. 10 млрд особо на цены не смогут повлиять. А уж бред про перевод котелен на биотопливо когда до зимы осталось всего ничего и комментировать не буду.
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09.09.2021 21:50 Відповісти
Перевести міську котельню на біопаливо це пару місяців роботи, є реалізовані проекти. До котла прибудовується пальник який спалює біопаливо, а до пальника приєднується транспортна система і механізований склад збергання біопалива або в сілосах або у вигляді рухомої підлоги. Все абсолютно обладнання робиться в Україні та експортується більше ніж в 10 країн!
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10.09.2021 15:54 Відповісти
Ипать вас колбасит. А еду в квартирах тоже на лушпиннях готовить? ТЭЦ тоже лушпинням снабжать? У вас есть миллионов 20 тонн лушпиння? И лушпинняпроводы?

Понавылазит селючья самогоносформированного, спасу нет.
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09.09.2021 21:50 Відповісти
Ага, а еще он забыл про миллионы людей с автономным газовым отоплением.
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09.09.2021 22:10 Відповісти
Найбільші споживачі газу це котельні, якщо перевести їх на біопаливо, інших можна перевести на електрику та тверде паливо.
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10.09.2021 15:56 Відповісти
Оно представляет что газовая топка любого котла это типа печки с дверцой куда в любой момент можно добавить полено. Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 3515
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10.09.2021 07:52 Відповісти
Газової топки немає, є газовий пальник який стоїть в котлі, а він замінюється на біопаливний пальник дуже просто і це вже робиться по Україні не одне десятиліття. Схоже що ви не розумієте про що говорите!
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10.09.2021 15:57 Відповісти
У Игоря осеннее обострение началось. Сейчас ему медсестра укольчик даст и его отпустит.
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10.09.2021 11:37 Відповісти
Вы у газових котельнях працювали? Впевнено що ні, інакше не писали би нісенітницю про спалювання у них біопалива.
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10.09.2021 07:38 Відповісти
Я газові котельні на біопаливо переводив. В Україні вже всі маслозаводи перевели свої котельні на спалювання лушпиння соняшника, по всій Україні вже сотні котелень які працюють на біопаливі!
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10.09.2021 15:58 Відповісти
У маслазавода свои отходы образуются. А откуда их возьмет коммунальная котельная за 100 км от лушпиннязавода?
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10.09.2021 18:45 Відповісти
Привезуть лушпиння в брикетах транспортом, як сьогодні майже все наше лушпиння їде на експорт
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10.09.2021 21:52 Відповісти
украине нужно депортировать 73% *********...а 27% эту мразь остановят
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09.09.2021 21:33 Відповісти
Как писали на другой ветке-а причем предыдущий 8-28грн.дол,так и сейчас можно -,а при чем действующий....к 700дол за тысячу куб...... Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 3145
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09.09.2021 21:54 Відповісти
Диваны не поломают?
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10.09.2021 04:00 Відповісти
Демократия это власть большинства, значит 27 % должны смирится
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10.09.2021 07:20 Відповісти
Ага. Есть много исторических примеров. Цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 2375
Правда потом большинство умывается кровью, если нет мозгов, или "я за него не голосовал" если хоть сколько-то их есть.
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10.09.2021 08:49 Відповісти
Что бы цена на газ была для украинцев не важна нужно системно сделать несколько вещей:
1 выбрать управлять украинцами украинскую власть( судя по рейтигнам это нам не грозит, население больное на голову)
2. Возможно решить проблему добывая много газа, РАСКОНСЕРВИРОВАВ ИМЕЮЩИЕСЯ скважины, часть из которых при нынешних технологиях могут хорошо "плодоносить". Но газпром все тридцать лет платит " серединному государству-чинушам, которые крадут рашинский газ из "святой трубы транзитной" и этого не произойдет. Получить легально газоносный участок могут Злочевские,.... но не все желающие, поэтому газа в Украине НЕ будет)
3. Добывать шахтный метан, как это например делают США( 60млрдм3 в год), но на это "нет денех"
4. Заменить газ на производство э/э, и "топить"э/э, развивая атомку и тепловую на угле. Но и одно и второе наоборот уничтожается. При ПРОФИЦИТЕ 50% Украина ПОКУПАЕТ ха, ха э/э в БЕЛАРУСИ(атомную)!!!, которую недавно Беларусь покупала в Украине.
5. Можно заменить 30% биогазом но "нет денех"
Поэтому покупаем "европейский" ( рашинский газ) из нашей трубы +30%к цене в ЕС(мы же состоятельные)
Ну что сказать тридцать лет бачылы що рукы бралы- жрите!
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10.09.2021 06:19 Відповісти
Ну так потому она и Белоруссия, а не Беларусь.

Хочешь чтобы у нас тут был Украинский федеральный округ ? тогда и нам будет газ по 28 долларов, а бензин на заправках в 2 раза дешевле станет. Только вот оно нам надо, такое счастье ?
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10.09.2021 08:52 Відповісти
Тут вопрос ставится так: получить дешевый газ и бензин, но при этом полностью лишиться независимости государства (как Белоруссия). Либо иметь бензин и газ по европейским ценам, но послать пуйла на йух. Я выбираю второе.
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10.09.2021 10:41 Відповісти
+
але для оплати по європейським цінам потрібні європейські конкурентні зарплати,
що можливо тільки в умовах вільного ринку і залученню інвестицій..
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10.09.2021 11:27 Відповісти
А потом за слово "чмо" в адрес мусора у тебя государство мобилу отожмет, чтоб не умничала.
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10.09.2021 09:06 Відповісти
Может вы имели в виду 128, тогда еще поверю в цифру.
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10.09.2021 09:24 Відповісти
Ну опечатка, неужели не понятно, нет такой цены 28 и быть не может.
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10.09.2021 10:44 Відповісти
Брехня. Була ціна близько 200 Дол.
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10.09.2021 10:40 Відповісти
Германцы агитируют украинцев развивать "зеленую энергетику", а сами намертво присели на газовую иглу из Мордора.
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10.09.2021 07:25 Відповісти
Ну хотели СП-2 - получите.
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10.09.2021 08:50 Відповісти
Ага, вот только цены не упадут, потому что больше кацапы качать не станут. Они уже об этом заявили. Пока им не позволят управлять трубой на 100%, кацапы и дальше будут держать высокие цены. Если европейцы на это пойдут, тогда пиши пропало - за пару лет милости просим старушку Европу на кацапскую бутылочку.
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10.09.2021 09:09 Відповісти
Многие страны ЕС получают газ по долгосрочным контрактам, где привязка к нефти, например Германия покупает по 220 баксов и им плевать на спотовые цены.
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10.09.2021 09:20 Відповісти
поки у газпрома буде значна безальтернативна частка на ринку Європи,
ціни на газ будуть рости у космос..
коли з'явиться альтернативне джерело, яке схоче і зможе відхопити частку ринку
для себе і почне конкурувати з газпромом, тоді ціни стабілізуються..

хто б розповів, які зараз можливості спг зі штатів ?
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Частка Газпрому трохи більше 30%.
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10.09.2021 10:41 Відповісти
 
 