Рада одобрила новую редакцию закона о лекарствах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О лекарственных средствах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5547 в первом чтении проголосовали 272 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается утвердить новую редакцию закона "О лекарственных средствах", которая структурно и содержательно близка к Директиве №2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета "Кодекс Сообщества относительно лекарственных средств (для применения человеком)".

В то же время, проект предусматривает признать утратившим силу действующий закон "О лекарственных средствах" и внести изменения в некоторые законодательные акты, в частности, Кодекса административного судопроизводства, законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", "О рекламе".

Как отмечают авторы законопроекта, документ направлен на урегулирование правоотношений в сфере лекарственных средств, а именно: создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств, производства, производства (изготовления) в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармаконадзора и определения прав и обязанностей юридических и физических лиц, а также полномочий органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере.

Ожидается, что его принятие позволит повысить уровень защиты здоровья и интересов потребителей, обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств, усовершенствовать систему контроля качества лекарственных средств с учетом требований законодательства Европейского Союза , а также минимизировать негативные последствия необоснованного государственного вмешательства в сферу производства и обращения лекарственных средств.