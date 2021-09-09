Госстат зафиксировал снижение цен впервые с начала года

Потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2% после роста на 0,1% в июле, на 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с августом 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,2%.

При этом базовая инфляция с начала года осталась на уровне 4,2%, в том числе в августе базовые цены не изменились.

По данным Госстата, на потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 18,3% и 5%) подешевели овощи и фрукты. На 1-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры.

В то же время на 18% подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1%.

Одежда и обувь подешевели на 3%, в т.ч. обувь – на 3,7%, одежда – на 2,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% Госстат поясняет повышением цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ – на 2,1%, канализацию – на 0,9%, водоснабжение – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел –на 1,6%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне и 1,3% – в мае. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.