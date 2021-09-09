Рада одобрила изменения в закон о Национальном банке

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5850 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "усовершенствование действующих положений закона "О Национальном банке Украины" и приведение их в соответствие с лучшей мировой практикой, а также нормирование отдельных вопросов в деятельности Национального банка, возникающих при осуществлении им своих функций".

В частности, законопроектом предложено дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, председателя НБУ и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения таких лиц. При этом для предложено исключить ряд причин для увольнения главы НБУ и его заместителей, в том числе вступление в силу обвинительного приговора суда и утрату безупречной деловой репутации.

Также предложено уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Национального банка и порядке его взаимодействия с правлением НБУ.

При этом законопроектом правлению НБУ предоставляются полномочия по разработке Кодекса этики работников Национального банка и определению коммуникационной политики Нацбанка.

Кроме того, законопроектом уточняется инструментарий Национального банка для более эффективного управления золотовалютным резервом, определяется круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции с золотовалютным резервом. Также планируется изменить подход к изъятию избыточной ликвидности путем предоставления Национальному банку права начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков, открытых в Национальном банке.

Законопроектом также предложено установить возможность для Национального банка обеспечивать представительство своих интересов в органах власти иностранных государств, защищать права и интересы в заграничных юрисдикционных органах.

Также закрепляется право Национального банка проводить проверки банков и юридических лиц, которым предоставлены лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Кроме того, внесены изменения в механизм взаимодействия Национального банка с Кабинетом министров. В частности, устанавливается право (вместо обязанности) для Национального банка и правительства проводить взаимные консультации.

Законопроектом также предложено исключить положения статьи 52 закона "О Национальном банке" о поддержке экономической политики правительства.

При этом предусмотрено обязательство НБУ один раз в год докладывать правительству об ожидаемой часть прибыли Нацбанка к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

В этой части Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №5853 о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Этим законопроектом предлагается установить, что Национальный банк ежегодно, до 1 марта, предоставляет президенту, Верховной Раде и Кабинету министров информацию, необходимую для составления Бюджетной декларации о прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.