Германия начала переговоры с Россией о будущем транзита газа через Украину

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георг Вальдерзее провел рабочую встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ходе рабочей встречи стороны обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

Согласно сообщению, стороны договорились продолжить соответствующие консультации. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии.

Как сообщалось, правительство Германии 18 августа назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной в рамках выполнения своих обязательств по соглашению с США об урегулировании спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Вальдерзее исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

В конце августа уполномоченный уже провел переговоры в Киеве с министром энергетики Украины Германом галущенко и председателем НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.