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Новини Соціальна політика
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Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников (обновлено)

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Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4668 в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, назначенные по "специальным" пенсионным программам.

"Так, не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведенный в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись с 2008 года", – отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, они указывают, что отсутствие определенной в законе даты индексации не позволяет обеспечивать устойчивость пенсионного обеспечения граждан.

В связи с этим законопроектом акта предлагается:

  • определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;
  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

Министерство финансов выступило против принятия законопроекта, поскольку его реализация повлияет на расходную часть госбюджета.

Министерство социальной политики Украины отмечает, что реализация законопроекта потребует 7,23 млрд грн в год за счет средств государственного бюджета.

Как уточнили в пресс-службе министерства, речь идет об около 500 тыс. получателей пенсионных выплат по специальным законам, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше. Однако из-за проведения пенсионной реформы 2017 года пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. 

Как сообщалось, в октябре 2017 года вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. При этом законом не предусмотрен перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со специальными законами.

Вице-премьер-министр Павел Розенко пояснял, что целью таких изменений было стимулировать бывших чиновников, милиционеров и ученых переходить на получение пенсий на общих основаниях, согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а не по специальным законам. Однако впоследствии Конституционный суд отменил эту норму в части судей, вернув им пенсии по спецзакону.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Спецпенсії потрібно ліквідувати!
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09.09.2021 21:03
+4
слів нема. бидлота
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09.09.2021 21:29
+3
Конечно нужно индексировать пенсии!!! Точнее спецпенсии... Чиновникам... А что интересно Рада так взволновалась? Там спецпенсии что, по 2000 грн?
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09.09.2021 16:42
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Конечно нужно индексировать пенсии!!! Точнее спецпенсии... Чиновникам... А что интересно Рада так взволновалась? Там спецпенсии что, по 2000 грн?
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09.09.2021 16:42 Відповісти
Спецпенсії потрібно ліквідувати!
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09.09.2021 21:03 Відповісти
На что же тогда будут жить в старости гос. труженики: прокуроры, депутаты и тд.?
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09.09.2021 22:27 Відповісти
die Sonne b2a94bf7. Чиновники и госслужащие разные категории,большинство госслужащих получает даже не среднюю пенсию,а уже дошло до того,что они стали получать меньше уборщиц и неизвестно будет ли еще та индексация в 2022 году,не говорю уже про осовременивание.
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09.09.2021 16:52 Відповісти
ті чиновники про яких ви пишете це не спецпенсіонери й не рпо них мова.
не проводилась індексація виключно спецпенсій.
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09.09.2021 16:54 Відповісти
Я просто про то, что спецпенсии и так не маленькие, по определению. А депутатеры вместо регулярных индексаций тем кто получает 2000 озаботились спецпенсионэрами. Сразу видно чьи они слуги))
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09.09.2021 22:30 Відповісти
свого часу це було з натяжкою про соціальну справедливість, бо в когось пенсія була пару тисяч, а спецпенсії сягали кількох десятків тисяч.
самі спецпенсії не скасували але припинили їх зростання скасувавши індексацію.
що ж, зеленське повернулося обличчям до спецпенсіонерів.

кількадесят мільйонів на "університет", кількадесят мільярдів на продовження "будівництва", 7 мільярдів на індексацію спецпенсій - срака наближається.
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09.09.2021 16:53 Відповісти
просто нужно установить максимальный размер пенсии для чиновников, судей и всех остальных категорий не более, допустим, 25 тыс.грн.И пенсионный фонд просто расцветет всеми цветами радуги.
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10.09.2021 09:20 Відповісти
опять спецпенсии!!! ну су..., за 2 года добавили 73 грн , просто издевательство, 40 лет стажа, конченая страна
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09.09.2021 18:18 Відповісти
Ігор Нікітін, подивись у дзеркало, там ти побачиш людину у якої не всі вдома! Чому? Тому, що, та людина не спроможна стулити кінці з кінцями! Треба розуміти, що порядки в державі такі яких депутатів громадяни виберуть! І чия більшість там буде, то те держава і буде мати! А так-- голосувати по приколу!!, то прикол і майте! То какоє такоє понятіє, ви об етом імєєтє?!
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10.09.2021 13:29 Відповісти
слів нема. бидлота
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09.09.2021 21:29 Відповісти
а у меня мама(67 лет) проработала на заводе 28...и получает 1867 гр
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09.09.2021 21:59 Відповісти
А может проще их перевешать? Ведь у каждого твари чиновничьей за карьеру по 10-15 виселиц наработано.
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10.09.2021 00:42 Відповісти
Для критиков.
Не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведенный в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись с 2008 года", Источник: https://biz.censor.net/n3287327
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10.09.2021 10:20 Відповісти
Здобули ***)))))При баризі це було відмінено при ЗЕлупі повернено,так ми "боремся" з корупцією та олігархами.Спасибі імбіцилам у яких відсутній мозок на 73%
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10.09.2021 11:19 Відповісти
зебилы, ви вже приготували весло для чорної ікри?
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10.09.2021 12:18 Відповісти
 
 