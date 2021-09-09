Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников (обновлено)
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4668 в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, назначенные по "специальным" пенсионным программам.
"Так, не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведенный в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись с 2008 года", – отмечают авторы законопроекта.
Кроме того, они указывают, что отсутствие определенной в законе даты индексации не позволяет обеспечивать устойчивость пенсионного обеспечения граждан.
В связи с этим законопроектом акта предлагается:
- определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;
- осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;
- назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.
Министерство финансов выступило против принятия законопроекта, поскольку его реализация повлияет на расходную часть госбюджета.
Министерство социальной политики Украины отмечает, что реализация законопроекта потребует 7,23 млрд грн в год за счет средств государственного бюджета.
Как уточнили в пресс-службе министерства, речь идет об около 500 тыс. получателей пенсионных выплат по специальным законам, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше. Однако из-за проведения пенсионной реформы 2017 года пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации.
Как сообщалось, в октябре 2017 года вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. При этом законом не предусмотрен перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со специальными законами.
Вице-премьер-министр Павел Розенко пояснял, что целью таких изменений было стимулировать бывших чиновников, милиционеров и ученых переходить на получение пенсий на общих основаниях, согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а не по специальным законам. Однако впоследствии Конституционный суд отменил эту норму в части судей, вернув им пенсии по спецзакону.
Будь ласка, зачекайте...
не проводилась індексація виключно спецпенсій.
самі спецпенсії не скасували але припинили їх зростання скасувавши індексацію.
що ж, зеленське повернулося обличчям до спецпенсіонерів.
кількадесят мільйонів на "університет", кількадесят мільярдів на продовження "будівництва", 7 мільярдів на індексацію спецпенсій - срака наближається.
Не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведенный в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись с 2008 года", Источник: https://biz.censor.net/n3287327