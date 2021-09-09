Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4668 в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, назначенные по "специальным" пенсионным программам.

"Так, не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведенный в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись с 2008 года", – отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, они указывают, что отсутствие определенной в законе даты индексации не позволяет обеспечивать устойчивость пенсионного обеспечения граждан.

В связи с этим законопроектом акта предлагается:

определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

Министерство финансов выступило против принятия законопроекта, поскольку его реализация повлияет на расходную часть госбюджета.

Министерство социальной политики Украины отмечает, что реализация законопроекта потребует 7,23 млрд грн в год за счет средств государственного бюджета.

Как уточнили в пресс-службе министерства, речь идет об около 500 тыс. получателей пенсионных выплат по специальным законам, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше. Однако из-за проведения пенсионной реформы 2017 года пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации.

Как сообщалось, в октябре 2017 года вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. При этом законом не предусмотрен перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со специальными законами.

Вице-премьер-министр Павел Розенко пояснял, что целью таких изменений было стимулировать бывших чиновников, милиционеров и ученых переходить на получение пенсий на общих основаниях, согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а не по специальным законам. Однако впоследствии Конституционный суд отменил эту норму в части судей, вернув им пенсии по спецзакону.