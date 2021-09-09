Wizz Air в декабре откроет рейсы из Киева во второй город Венгрии
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Лоукостер Wizz Air открыл продажи авиабилетов на рейсы из Киева во второй по величине город Венгрии Дебрецен.
Из системы бронирования авиаперевозчика следует, что полеты будут выполняться с 15 декабря два раза в неделю по средам и воскресеньям, передает avianews.com.
Вылеты в декабре можно забронировать по цене от 1 300 грн в одну сторону. Билеты в январе продаются от 650 грн в одну сторону, однако такая цена доступна только на один рейс. При этом минимальная цена на все вылеты в феврале составляет 490 грн.
Самые дешевые авиабилеты включают только небольшую ручную кладь. Ее габариты габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.
Расписание рейсов Wizz Air Дебрецен-Киев-Дебрецен:
- вылет из Дебрецена в 14:20, прилет в Киев в 16:45, среда, воскресенье
- вылет из Киева в 17:30, прилет в Дебрецен в 18:00, среда, воскресенье
Wizz Air будет летать из Дебрецена в Киев в аэропорт "Киев" (Жуляны). Это второй маршрут венгерского лоукостера из Венгрии в столицу Украины.
Ранее сообщалось, что Венгрия с 7 августа разрешила свободный въезд гражданам Украины при использовании наземных пунктов пропуска.
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