Wizz Air в декабре откроет рейсы из Киева во второй город Венгрии

Лоукостер Wizz Air открыл продажи авиабилетов на рейсы из Киева во второй по величине город Венгрии Дебрецен.

Из системы бронирования авиаперевозчика следует, что полеты будут выполняться с 15 декабря два раза в неделю по средам и воскресеньям, передает avianews.com.

Вылеты в декабре можно забронировать по цене от 1 300 грн в одну сторону. Билеты в январе продаются от 650 грн в одну сторону, однако такая цена доступна только на один рейс. При этом минимальная цена на все вылеты в феврале составляет 490 грн.

Самые дешевые авиабилеты включают только небольшую ручную кладь. Ее габариты габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.

Расписание рейсов Wizz Air Дебрецен-Киев-Дебрецен:

вылет из Дебрецена в 14:20, прилет в Киев в 16:45, среда, воскресенье

вылет из Киева в 17:30, прилет в Дебрецен в 18:00, среда, воскресенье

Wizz Air будет летать из Дебрецена в Киев в аэропорт "Киев" (Жуляны). Это второй маршрут венгерского лоукостера из Венгрии в столицу Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия с 7 августа разрешила свободный въезд гражданам Украины при использовании наземных пунктов пропуска.