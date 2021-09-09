Нацбанк надеется увеличить сумму очередного транша от МВФ, – Шевченко

Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) Украине может быть выше $700 млн.

Об этом на брифинге сообщил сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это где-то $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее – после дискуссии с Фондом в сентябре", – сказал глава НБУ.

Согласно данным источника агентства в правительстве, в этот раз глава миссии может персонально прибыть в Украину, тогда как предыдущий визит состоялся в онлайн-формате.

Как сообщалось, в середине сентября Украина также ожидает поступления второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, однако для этого необходимо продемонстрировать прогресс в переговорах с МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу. Первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро Украина получила в конце 2020 года.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.