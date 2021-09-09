Бывший член команды Кононенко стал помощником главы "Энергоатома"

Бывший помощник народного депутата Игоря Кононенко – Александр Визир в начале 2021 года стал первым помощником президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина. На этой должности Визир будет заниматься продажей электроэнергии через поставщиков универсальных услуг (ПУП) государственных облэнерго.

Об этом сообщает Экономправда.

Согласно информации издания, Визир стал советником Котина по протекции действующего министра энергетики Германа Галущенко, который до апреля 2021 года работал заместителем Котина в Энергоатоме.

Издание сообщает, что в планах Офиса президента Владимира Зеленского передать государственные облэнерго (операторов систем распределения электроэнергии, ОСР) от Фонда госимущества в Минэнерго.

При этом поставщики универсальных услуг, связанные с государственным облэнерго, будут переданы "Энергоатому" для оптимизации поставки электроэнергии населению и конкуренции с поставщиками ДТЭК Рината Ахметова.

Этот процесс в Энергоатоме, якобы, курирует Александр Визир.

До последнего времени Визир работал в ассоциации ГО "Умные электросети Украины", в которой лоббировал внедрение высокого стимулирующего тарифа в интересах собственников облэнерго.

Так, Визир настаивал на утверждении ставки возврата инвестиций на старую базу (процент от оценочной стоимости облэнерго) в размере от 6% до 10%, что привело бы к увеличению тарифа облэнерго в 2021 году в 2 раза.

Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) была утверждена ставка на уровне 3%.

Как известно, около половины объемов электроэнергии в стране распределяют компании, входящие в "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

В начале июля на своей странице в Facebook сообщил, что закончил работу в ГО "Умные электросети Украины" и начал работу в Энергоатоме.

Визир также известен, как помощник нардепа прошлого созыва Игоря Кононенко, ближайшего соратника экс-президента Петра Порошенко.

В качестве представителя Фонда госимущества, в 2016-2018 годах Визир был членом наблюдательных советов государственных "Одесского припортового завода" и "Центрєнерго", которые курировал Кононенко.