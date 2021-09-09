Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% годовых

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых.

Кроме того, Нацбанк подтвердил принятое ранее решение прекратить использование антикризисных монетарных мер с 1 октября, передает пресс-служба регулятора.

"Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", – сказано в сообщении.

В то же время НБУ отмечает, что в последние месяцы инфляция превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов, однако остается близкой к прогнозной траектории.

Так, в июле потребительские цены выросли на 10,2% в годовом измерении, что соответствовало ожиданиям Национального банка, в августе инфляция и дальше ускорялась.

При этом инфляционные ожидания остаются повышенными и несколько ухудшились, констатирует НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться и она ​​постепенно вернется к цели 5%.

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступления нового большого урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающий влияние на ценовую динамику также будет ужесточение монетарной политики Национального банка", – отмечается в сообщении.

Основным предположением, которое правления Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Получение Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) МВФ упростило финансирования бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности выплат по внешним обязательствам. В то же время продолжения сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержки макрофинансовой стабильности в последующие годы", – подчеркивается в сообщении.

В то же время ключевыми рисками для экономики НБУ называет значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире. Кроме того, актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

Как сообщалось, 22 июля правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику с целью сдерживания инфляции, которая существенно превышает прогноз НБУ.

В частности, Нацбанк ужесточил условия рефинансирования банков, и снизил индикативный план покупки валюты на межбанке в 4 раза. Перед принятием этих решений с кардинально отличающейся позицией виступил новый глава Минэкономики Алексей Любченко.