Эффективность использования "Укрзализныцей" своих мощностей в 3 раза ниже рынка, – ВСК

Эффективность использования производственных мощностей "Укрзализныци" почти в три раза ниже по сравнению с частными субъектами хозяйствования.

Такие выводы сделала Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", передает Интерфакс-Украина.

"В качестве примера можно привести сравнение ООО "Лемтранс", которое оперирует более 21 тыс. вагонов и имеет только два вагонных депо, и АО "Укрзализныця", которое оперирует более 105 тыс. вагонов и имеет около 30 вагонных депо. То есть эффективность использования производственных мощностей "Укрзализныци" почти в три раза ниже по сравнению с частными субъектами хозяйствования. Кроме того, следует помнить, что в составе "Укрзализныци" функционируют в форме обособленных подразделений (филиалов) три вагоноремонтных завода, производственные мощности каждого из которых существенно превышают совокупные мощности нескольких депо вместе взятых", - приведено в отчете ВСК сравнение.

В комиссии подчеркнули, что в составе "Укрзализныци" содержится значительное количество избыточных подразделений и основных фондов, которые из-за неполной производственной загруженности постепенно деградируют и требуют дополнительных средств на свое содержание, что негативно влияет на себестоимость перевозок для компании.

"Сегодня, вследствие неэффективного управления своими активами и нерационального использования средств, рабочий парк "Укрзализныци" составляет около 45% ее общего парка и только 37% всего рабочего парка вагонов, имеющегося в Украине, при этом "Укрзализныця" монопольно удерживает 80% ремонтных мощностей, создавая для нескольких тысяч владельцев грузовых вагонов постоянные проблемы с ремонтом", - подчеркивается в отчете ВСК.

По мнению комиссии, существующая структура управления компанией не соответствует общепринятой практике централизованного управления железнодорожным транспортом, является недееспособной и отстраненной от производственного процесса.

"Учитывая несовершенство и технологическую неэффективность организации бизнес-процессов "Укрзализныци" по сравнению с частными операторами подвижного состава, представляется целесообразным безотлагательное выделение операторов грузовых вагонов "Укрзализныци" в отдельные юридические лица, что выведет их из-под влияния естественной монополии и поставит в равные конкурентные условия относительно частных операторов подвижного состава", - также отмечается в отчете ВСК.