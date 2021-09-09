Украина может получить $700 миллионов от МВФ в начале октября, – Гетманцев

Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прогнозирует выделение Украине Международным валютным фондом транша на $700 млн в начале октября 2021 года.

Об этом Гетманцев заявил журналистам в Раде, передает РБК-Украина.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", - сказал Гетманцев.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас, - это законопроект о внесении изменений относительно Национального банка, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 года, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.

Миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время.

13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.