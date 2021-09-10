Рада повысила размер денежного перевода без обязательной проверки на 1 гривню (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559, который уточняет сумму денежного перевода, который подлежит первичному финансовому мониторингу, до более 5 тыс. грн.

Такие поправки в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект авторства депутата от "Слуги народа" Игоря Фриса уточняет размер перевода средств наличными, которые проводятся без соблюдения требований идентификации, определяя его "в сумме, которая не превышает 5 тыс. грн", тогда как предварительная редакция определения указана в законе как "сумма, которая является меньшей, чем 5 тыс. грн".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, таким образом порог для финмониторинга повышается на 1 грн - с 4999 грн до 5000 грн.

Необходимость такого изменения автор законопроекта объясняет сложностями, которые возникают у пользователей платежными терминалами самообслуживания из-за необходимости вносить точную сумму в указанном размере 4999 гривен, а также банков и финансовых учреждений, которые вынуждены предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривни с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга.

Ранее сообщалось, что объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд).