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Топ-менеджмент "Укрзализныци" необходимо срочно менять, – ВСК

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Топ-менеджмент

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", считает, что топ-менеджмент компании необходимо срочно менять.

Об этом заявила глава ВСК Юлия Гришина в ходе заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина. 

"Идет определенное движение по смене топ-менеджмента "Укрзализныци", но оно является недостаточным. И, кроме того, что топ-менеджмент "Укрзализныци" срочно необходимо менять, этих людей нужно привлекать к ответственности в соответствии с теми пунктами, которые указаны в нашем промежуточном отчете", - сказала Гришина.

Она также указала на то, что следующий шаг по отношению к топ-менеджменту и наблюдательному совету компании должен стать приведением размеров их зарплат в соответствие с эффективностью их работы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил численность правления АО "Укрзализныця" с шести до семи человек.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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