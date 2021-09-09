Фактическая цена продажи нефти в Украине за август снизилась на 5,4%

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в августе 2021 года составила 13,25 тыс. грн/тонна, что на 5,4% меньше, чем в июле (14 тыс. грн/тонна).

Соответствующие данные обнародованы Министерством экономики Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе 2021 года фактическая цена реализации составила 11,11 тыс. грн/тонна, в феврале – 12,3 тыс. грн/тонна, в марте – 12,83 тыс. грн/тонна, в апреле – 12,6 тыс. грн/тонна, в мае – 13,26 тыс. грн/тонна, в июне – 14,14 тыс. грн/тонна, в июне – 14 тыс. грн/тонна.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства отмечали, что текущие высокие цены на нефть могут затормозить восстановление, особенно в странах с зарождающейся и развивающейся экономикой.

Как сообщалось, в апреле Страны ОПЕК, а также Россия и ряд других не входящих в состав картеля стран (так называемая OПEК+), договорились постепенно увеличить добычу нефти на 1,15 млн барреля в сутки. Согласно решению объединения, 23 страны-участницы сделки повысят добычу на 350 тыс. барр. в мае и июне, и еще на 450 тыс. в июле.

Напомним, в апреле 2020 года группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уровень сокращения добычи с июля по декабрь прошлого года должен был составить 7,7 миллиона баррелей в день.