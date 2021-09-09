Всемирный банк может выделить Украине $230 миллионов на борьбу с коронавирусом до конца года

Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи.

Стороны обсудили соглашение "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Банерджи отметил, что Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в декабре 2021 ujlf в рамках глобальной инициативы COVAX.

Также стороні обсудили реформы финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (DPL).

Министерство финансов Украины и Всемирный банк в июне 2021 года подписали Соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере $350 млн для проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

Банерджи сообщил, что следующий DPL будет направлен на "зеленый переход" и реализацию реформ энергетического сектора. Кроме того, он подчеркнул, что Банк ожидает от украинской стороны предложений относительно возможных проектов для привлечения средств.