Установка камер автофиксации нарушений на дорогах сокращает количество ДТП в 3 раза, – Нацполиция

На участках украинских дорог, где были установлены камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилась втрое.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. Они устанавливаются в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмированы больше всего участников дорожного движения. Так вот, за время функционирования камер нам удалось достичь на этих участках дорог снижение количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое", - написал Билошицкий.

Он отметил, что камеры автофиксации нарушений ПДД работают в большинстве стран Европы, и перед тем, как запустить это в Украине, правоохранители тщательно изучали опыт других стран, где камеры доказали свою эффективность и сейчас доводят ее у нас.

"Наша цель проста - Vision Zero (шведская концепция, базовым принципом которой является недопустимость ДТП с летальным исходом) На наших дорогах. Поэтому надеюсь, мы сохраним еще не одну жизнь на дороге", - добавил Билошицкий.

Систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушение 77 приборов, которые расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.